Por miscelánea fiscal del 2022, asociaciones altruistas dejarían de recibir donativos

La miscelánea fiscal del 2022, sí impactará a las asociaciones altruistas porque podrían dejar de recibir donativos, apuntó el integrante del Club Rotario del Valle de Orizaba, Heriberto Falcón, quien agregó que el peligro de desaparición del registro de las donatarias autorizadas está latente."El tema fiscal siempre ha sido un tema que a todos nos preocupa y debemos de tener especial observancia. Creo que con esas reglas fiscales hay un mayor control de todo lo que no se ha podido controlar y creo que nos pone atentos a todos para observar y cumplir con todos los lineamientos fiscales".A pregunta expresa sí hay riesgo de que disminuyan las donaciones que se reciben indicó: "Sí claro, se tiene el riesgo y aparte se tiene riesgo de que aquellas donatarias autorizadas pierdan sus registros".Agregó que también es necesario reconocer que estas reglas tienen algo positivo, pues en el tema del cumplimiento y acreditamiento de las donatarias autorizadas para recibir esos donativos, es válido decir que en ocasiones no se han hecho un buen manejo."Claro habrá mayor reglas y mayores cosas que observar, pero se debe de estar atentos a cumplir con todos los informes, condiciones al respecto".Cada vez, agregó es más difícil encontrar donantes que quieran obtener un recibo deducible fiscal por algunas limitantes que existen. "Pero la verdad esto es un mayor control y una mayor disciplina fiscal no solo en las donatarias, sino en todos los contribuyentes".Finalmente indicó que los medios electrónicos nos han creado una disciplina, pues se tiene una mejor operación tanto de las personas físicas, como de las morales con fines lucrativos y no lucrativas.