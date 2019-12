Por MORENA, “este año termina mal”: Héctor Yunes

"Este año termina mal", afirmó el diputado federal Héctor Yunes Landa, quien dijo que la actitud del grupo parlamentario mayoritario de MORENA, en el Congreso de la Unión, es hacer las cosas a su modo sin cuidar que se debe servir a la República.



"En el presupuesto, el monto que se le da al campo no le ayuda, le bajaron 20 mil millones de pesos; en lo referente a las carreteras no hay dinero para arreglarlas, no hay dinero para medicinas en el país. Si bien celebro que ayuden a jóvenes y personas mayores, me preocupa el propósito de este apoyo que después se los cobrarán".



Además, criticó que se ha dado todo para que hubiera resultados en materia de seguridad.



"Autorizamos recursos, la Guardia Nacional y simplemente estamos peor que antes en todos los Estados y en todo el país. Hay muchas masacres, hubo una por mes, dos de éstas en Veracruz".



Añadió que como diputados les toca legislar, pero desafortunadamente apuntó que el Gobierno no escucha. El diputado dijo que no ve que exista alguna forma en que se puedan tener mejoras porque las autoridades están cerradas.



"Todo lo que ocurre, el Presidente le echa la culpa a los conservadores, neoliberales y los fifís; además, confrontando a la gente, dividiendo a los mexicanos entre chairos y fifís".



De igual forma, explicó que no hay crecimiento económico a pesar de las promesas, pero es que el problema radica en que el Presidente de la República dice que se avanza en el tema, aunque esto no es verdad, finalizó Yunes Landa.