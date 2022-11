Por muerte de “El Archi” caerían más policías de Veracruz

La familia de Juan Alan Cuetero Meza, exdirector de la Policía Vial desaparecido y hallado muerto en días pasados, analiza acciones legales a tomar, adicionales a la investigación por desaparición forzada, dado que la situación jurídica cambió al confirmarse su homicidio, explicó el abogado Israel Gallegos.Además, reveló que la misma Fiscalía General del Estado les confirmó más detenciones por el caso de “El Archi” y no descartó que sean más integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).Cabe destacar que por el crimen la Fiscalía ha aprehendido a 4 elementos de la SSP, todos compañeros de la víctima y mandos de la dependencia entre ellos —No sabemos ni cuántos, ni quiénes (serán detenidos) —dijo el abogado.—¿Serían más expolicías? —se le cuestionó—No sabemos, pero todo parece indicar que sí, no sabemos ni quiénes, ni cuántos. Ahorita se les va a agregar el delito de homicidio doloso y aparte está el tema de que la investigación continúa en contra de otras personas que no sabemos ni cuántos ni quiénes son.Gallegos indicó que los familiares de “El Archi” fueron informados del hallazgo de unos restos óseos el 14 de octubre, justo después de las detenciones de los elementos de la SSP, pero fue apenas ayer lunes cuando se les notificó que se trataba de Alan.Fueron los restos de dos personas los encontrados por la Fiscalía en la autopista Veracruz-Cardel tras una llamada anónima. Se le practicaron 3 pruebas de ADN, además de que se encontró la placa que “El Archi”, de 32 años, portaba debido a una fractura en el brazo.“Aparecieron el 14 de octubre cerca de Cardel, hubo indicios muy certeros de que los restos pertenecen a Juan Alan Cuetero Meza. Él estaba incapacitado en el momento de la desaparición, esto por un accidente. Cuando estaba trabajando tuvo una fractura en el brazo izquierdo, en los restos apareció esa placa, aparte de otros indicios y pruebas de ADN”.El abogado confirmó además que los cuerpos habían sido exhumados de otro sitio y después colocados en la carretera.“Fue a través de una llamada anónima, dos días después de ocurrida (…) la primera detención. Se infiere, o comenta la Fiscalía, que (los restos) ya estaban enterrados, los desenterraron y fueron puestos ahí”.Finalmente, precisó que no se pudo esclarecer la causa o temporalidad del fallecimiento de Juan Alan debido al avanzado estado de descomposición.