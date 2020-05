Por necesidad, pareja tiene que salir a vender donas; no les compran y hasta los corren

Armando y Sara son una pareja de comerciantes que se dedican a vender donas en el puerto de Veracruz, tienen un hijo y debido a la emergencia sanitaria y la recomendación de quedarse en casa, no han tenido ingresos.



Aun cuando la necesidad los ha obligado a continuar saliendo a la calle a comercializar el alimento, sus ventas son muy pocas, e incluso hay días que se le queda toda la charola. También vecinos de algunas zonas lo “corren” de las calles en las que intenta vender el alimento.



"Es muy fácil decir no salgas, pero el Gobierno no me va mantener a mi esposa. Tengo que darle de comer a ellos, ¿si no que de qué? Salgo con mi producto pero hay veces que me dicen ‘aquí no’. Me corren, ¿qué hago?, me ha quedado la charola completa", relató Armando Lagunes.



Ellos, como muchos que no tienen ingresos fijos y dependen de sus ventas diarias han tenido que recurrir a vender bienes o pedir prestado.



Llegó el momento en que poco pueden invertir para seguir la venta de donas.



"Tengo un hijo, pero está todo bajo por el Coronavirus; no hay para invertir. Salimos pero tengo que estar pidiendo prestado, vendimos la lavadora, la estufa la vendí al fierro", dijo Sara.



Ellos son habitantes de la colonia Fénix en la zona norte de la ciudad de Veracruz; piden ayuda con despensas, porque la situación se ha tornado crítica.