La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), en Veracruz, determinó la clausura total temporal de la empresa Fefermex SA de CV, porque no aportó ni acreditó contar con la Licencia Ambiental de Funcionamiento, el Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial, así como el Plan de Manejo de Bitácoras relativas a los residuos generados por sus actividades.



Durante entrevista, el titular de la PMA, Sergio Rodríguez Cortés, informó que este jueves se realizó un acto formal de Notificación del Inicio de Procedimiento Administrativo al Representante Legal de la empresa, por lo que se impuso el sello de clausura con número de folio 0054/2020.



Esto, ante el incumplimiento de las formalidades procesales, ya que el representante de la empresa no hizo valer su derecho en tiempo y forma, no aportó ni acreditó contar con la Licencia Ambiental correspondiente, entre otras cosas.



“Se actúa dentro del marco de competencia de esta Procuraduría; con el fin de preservar el derecho humano a un ambiente sano y ante el inminente riesgo del desequilibrio ecológico”, sostuvo.



La clausura del sitio se realizó en virtud de que la empresa no presentó documentación, autorizaciones o permisos ambientales correspondientes para llevar a cabo sus actividades en el sitio, aun cuando fue debidamente notificada, expuso.



En este sentido, recordó que el pasado 9 de julio del año en curso, la PMA determinó instaurar procedimiento administrativo previsto y sancionado en los numerales 198 al 211 de la Ley 62 Estatal de Protección Ambiental en contra de la persona moral Fefermex SA de CV, ubicada en el KM. 17.5 de la carretera antigua a Coatzacoalcos, en la colonia Canticas del municipio de Cosoleacaque, por este mismo hecho.



Y es que el 5 de agosto de 2019, se registró un incendio en una planta industrial del Sur perteneciente a la empresa Fefermex, específicamente en una bodega de residuos de hidrocarburo, ubicada en la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán en el kilómetro 17.



El siniestro ocurrió alrededor de las 15:30 horas y según los reportes, surgió de una fosa de residuos aceitosos, recordó el entrevistado.



El incendio alarmó a la población porque en el cielo se formó una gran columna de humo negro que por momentos afectaba en la visibilidad de las personas que transitaban por la vía de comunicación.



Fue así, dijo, que derivado de las múltiples denuncias, la PMA giró una orden de inspección número 482/2019 de fecha 16 de agosto de dos mil diecinueve, con el objeto de verificar que el visitado presentara al momento de la visita su Licencia Ambiental de Funcionamiento, Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial, así como el Plan de Manejo de Bitácoras relativas a los residuos generados por sus actividades y su Autorización en Materia de Impacto Ambiental, expuso Rodríguez Cortés.



Sin embargo, dentro de la inspección se observaron diversas irregularidades y se les otorgó un plazo para que solventaran las mismas.



Al vencerse dicho plazo y no entregar la documentación correspondiente, se determinó la clausura, tal como lo marcan las normas ambientales, finalizó el titular de la PMA en el Estado.