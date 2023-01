Por noticia que la exhibió, síndica de Córdoba acusa violencia de género

El Organismo Público Local Electoral (OPLE), a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, negó otorgar medidas cautelares a favor de Vania López González, síndica del Ayuntamiento de Córdoba, por violencia política contra las mujeres en razón de género, atribuidos al medio de comunicación “Radar es Noticia”.La funcionaria municipal denunció la difusión de presuntas notas periodísticas que le generan perjuicio y agravio, pues la “denigran, descalifican y calumnian con base en estereotipos de género”, imputándole la comisión de hechos falsos e inexistentes que no encuentran respaldo en la libertad de expresión, y en franco interés de vulnerar sus derechos político-electorales.Argumentó además que las publicaciones son manifestaciones que menoscaban sus funciones, y que tienen por objeto denigrar su capacidad para ejercer el cargo; por lo que solicitó que se eliminará el contenido alojado en 42 ligas electrónicas.En una de las ligas electrónicas denunciadas se publica que “la síndica no pudo comprobar la donación del 50% de su salario para dar mantenimiento a los sanitarios de la Dirección de Limpia Pública, y al responder a una solicitud de información, presentó documentación falsa para demostrar 2 supuestas donaciones”.Los consejeros integrantes de la referida Comisión, al analizar el contenido de la información denunciada, no advirtieron hechos o expresiones que atenten contra la quejosa, o que estén orientadas a menoscabar su imagen pública por el hecho de ser mujer ni se advierte una discriminación de género.Tampoco hay descalificativos en contra de sus capacidades intelectuales, laborales y políticas.