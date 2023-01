Por obra en Arco Sur, Alcaldía de Xalapa dañó propiedad privada

Personas que se acreditaron al servicio de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Xalapa causaron daños en una propiedad privada, bajo el pretexto de continuar con el trazo de la avenida Arco Sur, en la Reserva Territorial.El afectado es José García Romero, quien señaló que poco después de las 14:00 horas, supuestos servidores de Desarrollo Urbano desinstalaron el portón de su vivienda, ubicada en Calzada del Tecnológico, esquina Quetzal.“Vino personal de Desarrollo Urbano diciendo que traían órdenes para derribar el portón y abrir el acceso para continuar el bulevar que viene de Arco Sur”.Señaló que a pesar él mismo lo demandó, quienes dijeron trabajar para Desarrollo Urbano no exhibieron una orden que sustentara sus acciones.“En ningún momento me enseñó una orden y cuando yo llegué ya habían derribado, yo le explique a la licenciada de Desarrollo Urbano que sí me habían notificado pero que promoví un recurso de reconsideración que marca la ley de Desarrollo Urbano”.José García advirtió que dicho recurso continúa pendiente de resolución y por lo tanto, no había lugar para las acciones de los supuestos servidores.”¿Por qué? Porque mi recurso está en trámite y ellos decían que traían la orden y la tenían que ejecutar”.En su caso, defendió que su portón no invade el trazo de la vía pública, tal y como lo señalan sus escrituras, y que fija límites con la calle Quetzal, antes conocida como “Sin Nombre”.El mismo afectado ofreció sus propias pruebas por medio de un dictamen pericial y con la propia escritura de su terreno, sin que al momento se le haya demostrado que está invadiendo la vía pública.“Yo le hago un llamado al presidente municipal de Xalapa para que tomen cartas en el asunto porque están cometiendo muchas arbitrariedades” exigió.