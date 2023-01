Por obras, no habrá izado el Día de la Bandera en malecón de Coatzacoalcos

Por los trabajos de reconstrucción del asta, este 24 de febrero no será izada la bandera de México en el malecón costero de Coatzacoalcos, tras 20 años de tradición.Y es que tras el arranque de su rehabilitación que tiene una inversión de 3 millones 600 mil pesos, hubo algunas complicaciones estructurales y esto provocó que ahora se tenga que destruir toda la base.Ante la situación, los trabajos concluirán a finales del mes de marzo.“Surgieron algunas complicaciones estructurales y van a tener que destruir y construir un poco más de lo previsto, yo espero que a más tardar esté a finales del mes de marzo, la verdad que no es un tema que nosotros tengamos la intención de no atender con oportunidad, la ceremonia es muy importante, la vamos a realizar la del 24 de febrero. Nunca se le dio mantenimiento desde que se puso”, comentó.Los trabajos constan en la construcción de la zapata con un concreto de alta resistencia, el acero del asta será sustituida, el motor de izaje será remplazado con cables de acero inoxidable.El Alcalde puntualizó que antes de estos trabajos se tenía que izar la bandera de forma manual ante los daños que tenía."Se hubiera podido seguir usando, pero ya no garantizaba la seguridad y lo cierto es que no podíamos exponernos a ningún accidente", mencionó.