Por pago de jubilaciones en UMA, docentes postergan sus jubilaciones

Docentes que tienen carga de tiempo completo de clases han dejado de jubilarse para evitar que sus percepciones se vean mermadas al recibir sus pensiones en UMA, así lo dio a conocer Enrique Martínez Castillo, secretario general de la Delegación D-II-15 del Sindicado Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).



Comentó que en el Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba hay 69 académicos que ya son adultos mayores y que ya podrían jubilarse, pero no lo hacen porque les preocupa que en esa etapa de la vida, que es cuando más necesitan, tendrán menos recursos.



Recordó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se estableció que el pago de pensiones y jubilaciones se haría en Unidad de Medida de Actualización (UMA) y desde entonces se paga así, lo que merma con el paso del tiempo el pago para este sector.



Pero además, indicó, se estableció un tope, de manera que en esos pagos no se pueden rebasar las 10 UMAs.



Agregó que esto representa que si un profesor con carga completa de horas se jubila, recibirá al mes casi 26 mil pesos mensuales, pero es en esa etapa de la vida cuando más se necesita por los padecimientos que algunos tienen.



Añadió que lamentablemente en el ISSSTE no pueden encontrar la atención y medicamentos necesarios, por lo que muchas veces debe recurrir a un especialista y el tratamiento y la atención y a veces hasta cirugías, las cubren ellos mismos, por lo que mientras puedan, muchos de ellos seguirán trabajando.