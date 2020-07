Por pandemia, 161 empresas cerradas y 14 mil desempleados en región Córdoba-Orizaba: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Córdoba-Orizaba, Luis Cruz Montesinos, informó que el COVID-19 ha afectado a todo el mundo y aclaró que el último recuento, realizado hace un mes aproximadamente, dio un total de 161 empresas que han tenido que cerrar sus puertas y unas 14 mil personas que se han quedado desempleadas en la región Córdoba-Orizaba.



“Hay muchos compañeros que ya están desesperados, porque no tienen para darle sustento a sus familias o simple y sencillamente para seguir manteniendo su plantilla laboral, que para nosotros como empresarios es muy importante”, expresó.



“Algunas personas y hasta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, consideran que no nos preocupamos por nuestros empleados y hasta por ello hemos sido criticados pero esto no es cierto. Antes del inicio de la pandemia, a veces el que te faltara un empleado ponía en jaque el funcionamiento de una empresa, porque para nosotros son parte fundamental de las mismas”.



Señaló que, con esta “nueva normalidad”, habrá que hacer adecuaciones en el sector empresarial. “Esta es una nueva forma de vivir económicamente y de ver la vida. Van a cambiar muchos hábitos dentro del sector empresarial y a muchos emprendedores, que estaban iniciando, les va a costar mucho trabajo continuar después de este problema” que tiene a Córdoba como la cuarta ciudad en el top ten de los contagios, con 568 casos confirmados; 40 defunciones y 333 sospechosos.



“Esto no acaba aquí, es a largo plazo. No porque se abra la economía la gente va a acudir corriendo a las tiendas o a los restaurantes, muchas personas tienen todavía el temor de salir y, sobre todo, no hay el flujo de capital necesario para impulsar la reactivación económica. Todavía falta más desempleo y que otras empresas cierren definitivamente, las cuales forman parte de la afectación que todavía nos falta por ver”.



El Presidente del CCE recordó que desde el inicio de la pandemia en México, este organismo se manifestó a nivel estatal y nacional, no para que desde el Gobierno les regalaran nada, sino para que los apoyaran y que los empresarios pudieran hacerle frente a los compromisos laborales y económicos que mantienen, como son el pago de sueldos, renta y servicios. “Al no ver respuesta, hemos estado trabajando por nuestra cuenta para ver qué se puede hacer”.



Aclaró que próximamente tendrán una reunión con Nacional Financiera para ver de qué manera los pueden respaldar, porque al parecer la tasa de interés de los créditos ofrecidos por el Gobierno Federal, a través de esta entidad, está al 13.5 por ciento, la cual no es competitiva en estos momentos de crisis. “También queremos ver cuáles son los requisitos que nos van a pedir, porque muchas empresas no pueden calificar y necesitamos saber realmente hasta dónde abarcan los esquemas propuestos”.



Cruz Montesinos informó que los empresarios se están certificando en diferentes aspectos de cara a esta nueva normalidad. En ese sentido, se programó en conjunto con la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad y la Secretaría de Salud una reunión para conocer el proceso de implementación del código QR y otros requisitos, para que puedan cumplir exactamente con los lineamientos marcados por el Sector Salud y otras dependencias.



Comentó que las medidas básicas empleadas por los comercios son utilizar cubrebocas, tapetes sanitizantes, gel desinfectante para el personal y los clientes y contar con toallas desechables pero dependiendo del sector especializado existen otros protocolos, como la existencia de pistolas para tomar la temperatura o la industria que cuenta con otras reglas específicas.



Con base en esto, estamos tratando de actuar con toda responsabilidad y tener toda la información de los requerimientos que nos hacen todas las secretarías involucradas, puntualizó.



Asimismo, reconoció de forma personal y como Consejo Coordinador Empresarial que las Secretarías de Salud, del Trabajo y de Desarrollo Económico están poniendo mucho de su parte para proporcionar toda la información solicitada y atender la problemáticas específicas, porque cada región es diferente, no es lo mismo la zona centro, la zona norte, la capital o la zona sur. “Queremos trabajar de manera conjunta para darle toda la protección a nuestra gente”.



Luis Cruz dijo que el COVID-19 es un problema a nivel mundial y lógicamente a nivel local sentimos que esta pandemia teniendo efecto en todos los aspectos. Cada municipio está tratando de atacarlo a su manera, en específico en Orizaba te puedo decir que con 15 días de antelación ya se estaban realizando los protocolos, lineamientos y medidas propuestas por las autoridades federales, recordó.



Aun así, vemos que toda la región ha sido afectada, aunque de forma muy diferente que en municipios como Coatzacoalcos o el Puerto de Veracruz, apuntó. “Yo creo que no podemos bajar la guardia, como empresarios nos interesa mucho ser responsables y tratar de cooperar con las autoridades, para sacar adelante este problema que nos está afectando a todos, ya sea el sector empresarial o a los ciudadanos. No hay otra más que cumplir con todos los protocolos y lineamientos, para que de alguna forma apostemos a que no haya más contagios”.



Creo que es muy importante que la ciudadanía entienda que debemos usar cubrebocas y llevar a cabo todas las medidas de protección necesarias, porque todavía vemos personas que andan en la calle sin ningún tipo de protección y es muy importante que la usemos para salir de esta situación, concluyó.