Por pandemia, baja 40% matrícula de escuelas particulares de todos los niveles

Derivado de la pandemia del COVID-19, las inscripciones en escuelas particulares han tenido una caída que va desde el 40 por ciento en todos los niveles, al 80 por ciento en los jardines de niños, indicó María Enriqueta Basurto, subdelegada en la zona sur del estado de la Asociación de Escuelas Particulares Incorporadas (ANEPI).



Mencionó que la contingencia sanitaria aplicada para prevenir el contagio del Coronavirus dejó graves repercusiones a estos planteles, por lo que el panorama es incierto para muchas de ellas.



Explicó que las instituciones privadas se sostienen sus cuotas de inscripción y el pago de mensualidades, que es lo que les permite funcionar y cubrir sus gastos corrientes, el de nómina del personal principalmente, que también tiene familia y responsabilidades que atender.



Añadió que este es un sector que no ha sido visto por las autoridades ni estatales ni federales, pues los créditos que se ofrecieron no les sirven para atender ni una mínima parte de los gastos que tienen, desde pago de renta en muchos casos, a teléfono, mantenimiento y demás.



Agregó que hay jardines de niños que han perdido el 80 por ciento de su inscripción, por lo que escuelas con casi un siglo de antigüedad han tenido que cerrar sus puertas y no solo es un problema serio, sino algo que duele.