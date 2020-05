Por pandemia, decretan “Ley Seca” los fines de semana, en Emiliano Zapata

El municipio de Emiliano Zapata también restringirá la venta de bebidas alcohólicas los fines de semana y la reducción de pasajeros en el transporte público, como medidas de prevención ante la pandemia de COVID-19.



A través de Facebook, el Ayuntamiento, emitió un comunicado sobre las medidas en los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas y el servicio del transporte público y taxis colectivos.



El documento específica lo siguiente:.



-Se ordena al sector taxista y colectivos con actividades preponderantemente dentro del territorio municipal a reducir el transporte a no más de 2 pasajeros, es decir, 2 pasajeros y el chófer por unidad.



-Se ordena al sector autotransporte de pasajeros (entre otros; línea Azteca, Miradores, Autobuses Unidos, Servicio Urbano dé Xalapa, Interbus, Banderilla, TRV, TRS, y demás) con actividades preponderantemente o parcialmente dentro del territorio municipal a reducir en un 50 por ciento de su capacidad para que ocupen únicamente los asientos de ventanillas, así como tomar las medidas sanitarias correspondientes.



-Se ordena al sector comercial con venta de bebidas alcohólicas con actividades dentro del territorio municipal, a suspender la venta los fines de semana (viernes a partir de las 17:00 horas, sábados y domingos) todo hasta nuevo aviso.



-Se exhorta muy atenta y respetuosamente a la ciudadanía en general a quedarse en casa, a no trasladarse a otros municipios a realizar sus compras de bienes, productos y servicios de manera preferente dentro de su localidad y del territorio municipal.



-El Ayuntamiento como autoridad municipal, sancionará a quienes no acaten las nuevas medidas preventivas mencionadas.