Por pandemia, Derechos Humanos de Veracruz tuvo más tiempo para atender denuncias

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, informó que al cierre de este año, se habrán emitido aproximadamente 200 recomendaciones a dependencias, ayuntamientos y organismos gubernamentales por violaciones a derechos de ciudadanos.



“Estábamos considerando acercarnos a los 200 recomendaciones, es posible que así sean. Estamos en la recomendación 178 y todavía faltan algunos días para que inicie la suspensión de términos, creo que sí cerraremos con unas 190”, dijo.



Al acompañar a colectivos de búsqueda de desaparecidos que acudieron a Xalapa, Matzumoto Benítez advirtió un alto índice de recomendaciones para la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Salud (SESVER), la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz (SEV), la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y Ayuntamientos.



“Creo que confluyeron varias causas, la situación de la pandemia obligó a suspender algunas diligencias durante un período largo, lo que permitió a qué personal de la Comisión se abocara más a la integración de recomendaciones.



“Considero que ese es uno de los factores que impactó porque no podría decir que hayan aumentado las solicitudes de intervención, porque nos mantenemos más o menos con las mismas cifras de solicitudes”.



Aseveró que hay un avance en el cumplimiento de dichas recomendaciones, ya que dijo, no basta con solo emitirlas, si no que debe llegar solución a las víctimas.



"Todas las dependencias han aceptado la mayoría de las recomendaciones, es un porcentaje muy mínimo las que no son aceptadas, esas están siendo recurridas por las víctimas y están yendo a la instancia nacional, para que ellos determinen nuestro criterio".



La Presidenta del organismo autónomo argumentó que los entes más renuentes a acatar las recomendaciones son los ayuntamientos, los cuales inciden en abuso de autoridad por parte de los elementos de seguridad e inspectores de comercio.