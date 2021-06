Por pandemia, ingresos de turismo mundial cayeron más de 900 mil mdd

La Organización Mundial del Turismo (OMT) considera que la pandemia ha tenido un importante coste económico, ya que los ingresos del turismo internacional en 2020 se redujeron un 64% en términos reales, lo que equivale a una caída de más de 900 mil millones de dólares, y recortó el valor global de las exportaciones mundiales en más de un 4% en 2020.



Además, de acuerdo con el Barómetro del Turismo Mundial, la pérdida total de ingresos por exportaciones del turismo internacional, incluido el transporte de pasajeros, asciende a casi 1.1 billones de dólares.



De acuerdo con los últimos datos publicados por la OMT, las llegadas de turistas internacionales en el primer trimestre de 2021 fueron un 83% inferiores comparadas con el mismo periodo de 2020, al haberse mantenido de forma generalizada las restricciones a los viajes. No obstante, el Índice de Confianza elaborado por la organización da señales de un lento repunte de la confianza.



“Entre enero y marzo de 2021, los destinos del mundo recibieron 180 millones menos de llegadas de turistas internacionales en comparación con el primer trimestre del pasado año. Asia y el Pacífico siguieron mostrando los niveles más bajos de actividad, con una caída del 94% de las llegadas internacionales durante el trimestre. Europa registró la segunda mayor caída (-83%), seguida de África (-81%), oriente Medio (-78%) y el continente Americano (-71%). Son cifras que dan continuación a un descenso del 73% de las llegadas de turistas internacionales en el mundo en 2020, el peor año que ha registrado el sector”.



Por su parte, la última encuesta del grupo de expertos en turismo de la OMT mejora ligeramente las expectativas para el periodo mayo-agosto. Además, el ritmo de vacunación en algunos mercados emisores clave, así como las políticas para reiniciar el turismo con seguridad, especialmente mediante el certificado digital verde la Unión Europea (UE), han creado nuevas esperanzas en algunos de estos mercados.



En general, el 60% de los expertos creen que el repunte del turismo internacional no llegará hasta 2022, frente al 50% en la encuesta de enero de 2021; mientras que el 40% restante ve un posible repunte en 2021, un porcentaje ligeramente inferior al de enero. Casi la mitad de los expertos no prevén una vuelta a los niveles de turismo internacional de 2019 antes de 2024 o más tarde, mientras que el porcentaje de encuestados que indica una vuelta a los niveles anteriores a la pandemia en 2023 ha disminuido ligeramente (37%), en comparación con la encuesta de enero.



“Los expertos en turismo señalan la continua imposición de restricciones a los viajes y la falta de coordinación en los protocolos de viaje y salud como el principal obstáculo para la recuperación del sector”.



Ante esta situación, el organismo internacional considera que las vacunas serán la clave para la recuperación; pero, para que exista un repunte real en la temporada de verano del hemisferio norte, es necesario mejorar la coordinación y comunicación entre los países, y lograr a la vez que las pruebas para detectar el virus SARS-CoV-2 sean más fáciles y asequibles.