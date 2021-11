Por pandemia, jóvenes prefieren comprar casa que viajar, aseguran

La colocación de vivienda aumentó este año y han sido los jóvenes los más interesados en adquirir una propiedad, aseguró el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Pedro Fernández.Explicó que previo al COVID-19, los jóvenes tenían poco interés en adquirir una casa y se definían como “ciudadanos del mundo”, sin embargo, con el confinamiento se dio valor a tener una propiedad que además de ser vivienda, también puede adaptarse como oficina.Ahora, la mentalidad es ser nómadas digitales y trabajar desde casa, por ello, el tener una propiedad tomó mayor importancia.“Esta pandemia generó una conciencia muy grande en los jóvenes que son una masa crítica ascendente y que de ser una generación que no quería comprar inmuebles porque decía 'somos ciudadanos del mundo', llega una pandemia y les quita el velo y les enseña dos temas importantes, primero, que obtener tu vivienda es el principio de tu fortalecimiento patrimonial y la segunda es que no sólo estás obteniendo tu vivienda, sino tu oficina”, dijo.Señaló que durante este 2021, la colocación de créditos a través del INFONAVIT creció un 12 por ciento, aun cuando la crisis económica pegó a la población.“En el primer trimestre de la pandemia contra el primer trimestre de este año, se colocaron 9 por ciento arriba de créditos hipotecarios, en el primer trimestre del 2020 no teníamos pandemia vamos un 12 por ciento arriba de colocación, que quiere decir que es un rubro ampliamente fortalecido”.El presidente a nivel nacional de la AMPI precisó el sector inmobiliario es uno de los más fuertes y se encuentra en el segundo nivel de generación masiva del Producto Interno Bruto e impacta en 73 ramas de la economía, por ello, es uno de los que mantuvieron activo el movimiento de circulante durante la crisis sanitaria.