Por pandemia se acabaron los mítines y las porras: Partido Verde

La enfermedad del COVID-19 llegó para quedarse y los partidos políticos nos enfrentaremos a una nueva forma de hacer política, así tenemos que entenderla y adaptarnos a la nueva normalidad, así lo consideró el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en Veracruz, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez.En tanto no se dome la pandemia o no se aplique alguna vacuna, “se acabaron los mítines, se acabaron las fanfarrias, las porras, lo que va a contar hoy es con cuánta gente hables al día, qué ideas les transmitas, con qué certeza te encuentres, y con qué buena imagen también cuentes para que la gente te brinde su confianza”, aseveró.Dijo que el Partido Verde estará muy pendiente “y seremos muy respetuosos de los lineamientos” que marquen las autoridades electorales para el desarrollo de las campañas políticas en esta nueva normalidad.“A nosotros, a esta nueva generación de políticos, de jóvenes, de hombres, de mujeres, nos está tocando este nuevo contexto político nacional, no sólo por la condición política que ha venido privando en los últimos meses, también por esta condición de la pandemia que tanto está cambiando la manera de ver la política y de entenderla a nivel nacional”.Dijo que los partidos políticos tendrán que ser muy cuidadosos para no incumplir las nuevas reglas democráticas, como el derecho a la participación de la mujer, el respeto a la no violencia política de género y ahora con las disposiciones que se implementarán por la distancia sana, el evitar aglomeraciones, prescindir de mítines, para evitar que siga los contagios por Covid-19.“Estoy seguro que si se detecta alguna falla en este sentido que genere algún rebrote o algún problema en este contexto, estoy seguro que tendrá penalizaciones brutales para los partidos y para los candidatos que incumplan con estas reglas. Esta será una nueva manera de hacer política y hay que entenderla, hay que adaptarnos a la nueva normalidad”.Además, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez asegura “que esto ya no va a volver a hacer lo de antes, jamás vamos a regresar a las mismas condiciones, porque esta situación llegó y llegó para quedarse; nos tenemos que acostumbrar a andar en la calle con cubrebocas, a andar con sana distancia”.También, refirió, los políticos y los institutos políticos “nos tendremos que acostumbrar a hablar con la gente en este nuevo contexto electrónico, de afianzarnos en el tema de los medios de comunicación electrónicos”, las redes sociales y las campañas digitales.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund