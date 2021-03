Por pandemia y falta de pago del gobierno estatal, empresarios se volvieron “chachareros”

Por la pandemia del COVID-19 y la falta de apoyo gubernamental, para cubrir la deuda Institucional que se mantiene con al menos unas cien empresas, muchos empresarios perdieron sus activos y ahora se dedican a “chacharear”, asegurado Jesús Castañeda Nevares, presidente de Empresas SOS.



En entrevista, el dirigente empresarial explicó que esta situación se derivó porque ante el rezago en el pago por parte de los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa y posteriormente de Miguel Ángel Yunes Lunares y de Cuitláhuac García Jiménez, para hacer frente a los compromisos contraídos muchos de ellos se vieron obligados a empeñar sus equipos y al no poder pagar, de los embargaron y, posteriormente, se los remataron, de ahí que, para subsistir, ahora se dedican al comercio informal.



Mencionó que, a casi un año de haberse implementado el confinamiento por la pandemia del coronavirus, en la entidad la situación económica de muchas empresas es patética y el gobierno, en todos sus niveles, muestra una total indiferencia y desinterés por resolver el problema.



“Ya vimos que ha habido un quebradero y cierre de empresas; miles de empleos se han perdido; es una crisis sanitaria y empatada con una crisis económica, aparte el gobierno del estado no nos ha pagado la deuda que mantiene con nuestras empresas”, añadió.



De toda esta situación, indico, el culpable es el gobierno del estado “y si le tenemos que poner nombre se lo tendríamos que ir poniendo en cada momento. En el momento de Javier Duarte de Ochoa no se nos pagó, pero llegó Miguel Ángel Yunes Linares, tampoco lo hizo y ahora con esta nueva administración tampoco nos han pagado”.



En ese tenor, señaló que seguirán reclamando “porque el que nos debe es el gobierno del estado de Veracruz, pero los gobernantes en turno se han echado la bolita, porque el que se sienta en esa silla de palacio de gobierno tiene que responder a la responsabilidad que se le endilga, pues la deuda es institucional”, señaló, por último.