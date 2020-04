Por presión a Gustavo de Hoyos, ya no fui vocero de COPARMEX: Javier Lozano

Javier Lozano afirmó que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Hoyos, “recibió mucha presión interna” y tuvo que recular su decisión de designarlo como vocero especial para la Defensa del Estado de Derecho.



Señaló que la decisión fue desaseada, por lo cual, dijo, así no le entra y que no se presta para eso.



“En cosa de horas pasamos de un tuit de la cuenta personal de Gustavo de Hoyos, donde me nombra vocero especial y horas más tarde me entero, porque llega por otro lado un pantallazo, de una conversación interna, como marido ofendido, que dejaba sin efecto el nombramiento”.



“Lo que mostró desafortunadamente Gustavo, fue que una presión interna, que quiero pensar que solamente fue interna, lo llevó a recular y hacer un manejo desaseado. La verdad yo no puedo aceptar una encomienda así tan vaga. Ya se lo dije ayer, así no le entro”, comentó.



En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Lozano señaló que Gustavo de Hoyos le dijo que no había revisado bien los estatutos y que el único vocero que podía tener la COPARMEX es el Presidente.



“Yo creo que no supo manejar la situación, se dejó presionar, emitió estos comunicados, fue errático y la verdad yo no me presto para esto”, indicó.



Lamentó la decisión pues, dijo, consideró que habría un buen resultado porque la COPARMEX es la voz más fuerte en el sector privado, que “hace un contrapeso ante las intentonas autoritarias del Gobierno de la República”.



La mañana de ayer martes, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Hoyos, agradeció a Javier Lozano su integración como vocero especial para la Defensa del Estado de Derecho.



Pero a través de un comunicado, la COPARMEX precisó que el único titular de la vocería de la Confederación es el presidente nacional, Gustavo de Hoyos Walther y puntualizó que “Javier Lozano Alarcón colaboraría como voluntario en diversas tareas propias de la agenda pública”.