Por prevención, ayuntamiento de Papantla cierra acceso al mural de la Cultura Totonaca

Como medida preventiva, el Gobierno Municipal decidió cerrar el acceso al mural a la Cultura Totonaca. Esto debido a que la población no acata las indicaciones de quedarse en casa y no estar en lugares públicos.



Con el cierre del parque central Israel C. Téllez, muchos ciudadanos se dieron a la tarea de buscar un espacio para descansar y lo hacían en la parte baja del mural a la cultura totonaca, sin importar el riesgo que representa estar en la vía pública.



Patrullas recorren las calles invitando a la población a mantenerse en sus hogares, situación que hasta el momento no es acatada por los papantecos, quienes siguen arriesgándose utilizando estos espacios.



Por tal situación se determinó cerrar también el mural y retirar a todas las personas que se sientan en las jardineras, ya que es de suma importancia la participación de la población acatando todas las medidas preventivas.



Cabe mencionar que en esta ciudad, todos los parques públicos e infantiles permanecen cerrados, esto para protección de la propia población.