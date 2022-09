Por rechazo de vecinos, Federación termina por cancelar obras

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) ha dado marcha atrás a proyectos de obra por no contar con la validación social, es decir, la aprobación de los vecinos, reconoció el subdelegado de la dependencia, Carlos Loyo.En entrevista posterior a la Guardia de Honor de la SEDATU en Los Berros, el funcionario federal citó los casos del mercado La Rotonda y el Paseo de Los Lagos, ambos en el municipio de Xalapa.“Por falta de validación social oficialmente tenemos dos, el mercado La Rotonda y el Paseo de Los Lagos”, informó.En este último ejemplo, el Subdelegado advirtió que el ayuntamiento de Xalapa no entregó la certeza jurídica, es decir, escrituras y documentos en donde el municipio demuestra la posesión del inmueble.“Viene arrastrándose de la pasada administración, los proyectos vienen pasados” abundó y añadió que con la cancelación de la obra del Paseo de los Lagos el ayuntamiento perdió 15 millones de pesos."Lo del Mercado La Rotonda ya ni siquiera entró a validación, a concurso, ni siquiera se publicó porque no hubo una validación social, (....) tiene que haber una aceptación por parte del vecino, por parte del colono, del locatario para que podamos intervenir en esos lugares y en el mercado La Rotonda no hubo una validación social, y ni siquiera salió publicado en el Diario Oficial, ni los montos, ni el concurso".Además destacó la petición de los ayuntamientos de Minatitlán y San Andrés Tuxtla para cancelar obras propuestas por la Sedatu al no contar con la validación social, es decir, la aprobación de los vecinos.En los dos casos anteriores, el Diario Oficial publicó la convocatoria y la licitación y una empresa constructora obtuvo la adjudicación, sin embargo ante la inconformidad de la población, los ayuntamientos solicitaron cancelar las obras.