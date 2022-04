Por recortes de la 4T, pensionado sufre mala atención médica

Pensionados que recibían atención médica del extinto Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN) siguen padeciendo los recortes implementados por el Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador; acusan que las empresas concesionadas para otorgar atención médica no los apoyan.Señalan que las empresas a cargo de brindarles servicio como Community Doctor, S. A. DE C. V., y Challenge Consulting, S.C incurren en negligencias.Por esta razón los afectados tienen que poner de su propio dinero para la atención médica que requieren.En entrevista, el pensionado Hébert Omar Zúñiga Pérez explicó que recientemente padeció COVID-19, lo que complicó su situación de salud debido a que años antes fue intervenido por un tumor en la cabeza, sin embargo, la atención que recibió fue deficiente.“En mi convalecencia en agosto del 2021, en el sanatorio Covadonga en Córdoba, también surgió la problemática de la atención pésima y comercial con exceso de oxígeno, dosificando una mayor cantidad a la requerida, para argumentar intubación, por lo que decidí firmar mi salida voluntaria de acuerdo con los documentos internos del sanatorio y negándoseme la documentación médica.“Por lo que Community Doctor, después de 5 días, autorizó el traslado a la clínica Star Médica, en Veracruz, empresa que resolvió la problemática y salvó mi vida”, explicó.Lamentó que los gastos que hizo en Star Medica inicialmente corrieron por su cuenta, pero los servicios del sanatorio Covadonga eran deficientes.Zúñiga Pérez, originario de Fortín de las Flores, refirió que él ya estaba convaleciente de un tumor en el cerebro que le fue diagnosticado años antes de contraer COVID-19 y aunque debe acudir a revisiones a la Ciudad de México no ha podido hacerlo precisamente a causa de la pandemia.“Por todo lo anterior afectaron parte de mis ingresos por sueldos y expuso mi vida a estas aseguradoras, que lo único que les interesa es lo económico, que cobran una cantidad fuerte por cada derechohabiente que ‘desatienden’.“En Córdoba no contamos con especialistas y tenemos que acudir a Veracruz para la atención; pero las empresas aseguradoras no pagan los gastos de transporte y comida” criticó.El pensionado acusa negligencia médica en su caso, concretamente de los médicos Alejandro Baltazar y Pamela Vanegas.“Esta situación fue reportada a los ejecutivos de la aseguradora Atlantis Operadora Servicios de Salud, A.A. de C.V.; Challenge Consulting S.C., empresa hermana de Community Doctor”.El jubilado señala que fue contador pensionado del Banco del Golfo y tenía garantizada la asistencia sanitaria especializada, pero los recortes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador aplicados en 2020 a 109 fideicomisos, ahora le niegan medicinas indispensables para su tratamiento y les retrasan sus consultasRecordó que los pensionados y jubilados fueron transferidos al Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN), fideicomiso que quedó extinto, pero se licitó el servicio médico para 16 mil pensionados a las empresas COMMUNITY DOCTOR, S. A. DE C. V., y CHALLENGE CONSULTING, S.C., las cuales han incumplido a los fideicomisarios o les brindan atención deficiente.