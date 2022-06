Por redistritación, INE perderá una oficina en Veracruz; reubicará a personal

El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes Martínez, reconoció que el proceso de distritación no sólo implica que Veracruz pierda un distrito electoral, sino también la pérdida de un Consejo Distrital.“(La distritación) afectará necesariamente con cambios de algunas oficinas del INE, no sé cuáles. Tan sólo un Distrito que vamos a perder implica que una oficina se va y esa movilidad la tenemos que hacer antes de que inicie el proceso (electoral), antes de septiembre del 2023”.Aunque descartó que se presente un despido masivo de trabajadores, pues se les hará la oferta de una reubicación voluntaria.“No vamos a dar de baja, lo que se va a hacer es la oferta de que se vayan a trabajar al lugar donde será reubicada esa oficina, por supuesto que si no les conviniera por cuestiones familiares, de arraigo y de costos, podrán tomar la decisión de dar las gracias al INE”.Insistió que se trata de una reubicación voluntaria y añadió que en distritaciones anteriores, una buena parte de los trabajadores sí se han movido a otros lugares y otra parte ha tomado la decisión de separarse.Añadió que el proceso de distritación sigue en marcha y el primer escenario implica que Veracruz pasará de 20 a 19 distritos electorales; el segundo escenario será hacer la propuesta del distrito que desaparecerá y de ser posible, cabe la posibilidad de que se presente un tercer escenario.Señaló que aún se tiene lo que resta del año 2022 y parte del año 2023, toda vez que el proceso electoral federal 2024 para renovar la Presidencia de la República y las Cámaras Baja y Alta del Congreso de la Unión inicia en septiembre del próximo año.