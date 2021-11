Por rehabilitación, se evito derrumbe de Ex Convento de San José, en Orizaba

Las obras de rehabilitación que se hicieron en el Ex Convento de San José de Orizaba fueron muy a tiempo para rescatar el inmueble histórico, pues se evitó el derrumbe, indicó el presidente de la Contraloría Ciudadana de los trabajos de rehabilitación, Armando López Macip."Se ha hecho un rescate muy a tiempo del inmueble histórico, del Ex Convento de San José de Gracia que es obra del insignie arquitecto Manuel Tolsá, él era el director de escultura y arquitectura de la academia de San Carlos en su tiempo y nos dejó una joya aquí".Aunque dijo que todavía falta mucho por hacer, faltó atención en puertas y ventanas, lo principal es que se evitó el derrumbe del edificio."Ahora el inmueble ya está consolidado, hay pisos nuevos al estilo antiguo, está seguro, ya lo que falta son acabados, ya hasta iluminación tiene y pintura; lo básico ya está hecho".Añadió que los trabajos a su cargo ya concluyeron con la primera, segunda y tercera etapa "y en las tres estuvimos nosotros y se agotaron los recursos. Las obras a las que les estuvimos dando seguimiento nosotros, todas se cumplieron. No digo que en tiempo y forma porque los recursos nunca llegan a tiempo, esa es una situación que llega a transformar todo cuando los recursos no llegan a tiempo y se atrasan pero se hizo el mejor esfuerzo por parte de la empresa y lo importante es que se acabaron".