Por respeto, no se interviene en secuestro de madre de Alcalde de San Andrés: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que la Federación no está interviniendo en el caso del secuestro de la exalcaldesa de San Andrés Tuxtla, Marina Garay Cabada, a petición de su hijo, el actual presidente municipal Octavio Pérez Garay.



No obstante, aseveró que en su momento las autoridades y su administración intervendrán en este asunto.



“Aun cuando el Presidente Municipal, que seguramente tiene información o le están exigiendo dinero y no quiere poner en riesgo la vida de la mamá, aun cuando él dice que no participemos, no lo estamos haciendo por respeto a su decisión. Pero llegado el momento vamos a actuar; ojalá y liberen a la señora, eso es lo que puedo comentar”, dijo el Ejecutivo.



Además, el Presidente aseveró que no habrá impunidad y calificó como “lamentable” cualquier hecho de violencia.



López Obrador reafirmó que, en el caso del asesinato de la exalcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín, está por determinarse que el móvil se trató de un robo.



“Decir a quienes la secuestraron (Marina Garay) que estamos atentos, pendientes, que no vamos a permitir, a nadie, que se afecte la integridad física de ninguna persona. Que el que comete un delito va a ser castigado, que ya no hay impunidad”.



“Asesinaron a 2 mujeres en Cosoleacaque, también en Veracruz y ya hay detenidos, ya está por aclararse que fue un robo el que se cometió, en este caso ahí está la justicia”, mencionó en su conferencia matutina de este miércoles.



Sobre el secuestro de la madre del Alcalde de San Andrés Tuxtla, aseveró que cuentan con toda la información de los hechos: “Esto nos afecta, nos duele, sobre todo por las víctimas y sus familiares”.



“En el caso de San Andrés Tuxtla en Veracruz, tenemos ya toda la información de lo que sucedió el día de ayer, el secuestro de la mamá del Presidente Municipal, deseamos que esté bien la señora”.



Cabe señalar que en redes sociales, Octavio Pérez Garay pidió al Gobierno del Estado y a la Federación no intervenir en el secuestro de su madre, Marina Garay, asegurando que su familia se hará cargo del asunto y de negociar con los responsables.



“Agradezco toda la voluntad que han mostrado todas las instituciones de Gobierno, tanto Federal como Estatal, para intervenir en este tema de mi madre”.



“Les pido de la manera más atenta que por favor se retiren del tema; que nos dejen a nosotros como familia tomar las decisiones, estamos reunidos y esperando cualquier tipo de comunicación”.



En cuanto al asesinato de 2 jóvenes en Jalisco, calificó el hecho como “muy lamentable”, reafirmado que su Gobierno está ayudando al Gobierno Estatal.



“En Jalisco es en donde más elementos de la Guardia Nacional tenemos desplegados; en Jalisco y en Guanajuato, porque son 2 Estados en donde hay mucha violencia. Estamos trabajando para ayudar en los Estados y estamos haciendo la recomendación a los Gobiernos locales, municipales, estatales de que no se permita la vinculación de la delincuencia con las autoridades porque ese ha sido un problema”.



“Se fueron creando relaciones de complicidad entre autoridades y delincuencia y eso ha agravado mucho las cosas, en los 2 Estados; en Jalisco lamentablemente asesinaron al exgobernador de ese Estado. En Guanajuato lo mismo con autoridades, entonces tiene que separarse por completo la autoridad de la delincuencia”, sostuvo.