Por retraso en entrega de boletas, pide PAN sancionar a empresa contratada

Por generar “incertidumbre” y “dudas” en el proceso comicial y entregar las últimas boletas correspondientes a Ayuntamientos a pocas horas de iniciar las votaciones el pasado domingo 6 de junio, el representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Alejandro Salas Martínez, pidió que se sancione a la empresa que las elaboró.



Durante la sesión permanente de seguimiento a los cómputos distritales y municipales, dijo que el Órgano Interno de Control o el área competente debe fincar responsabilidades a Gráficas Corona JE SA de CV, para que durante el tiempo que establezca la ley, no pueda recibir contratos del ente comicial para la fabricación de dicha documentación.



“Más allá de los resultados que arrojen los cómputos, queremos que se deje un precedente y se sancione a la empresa que surtió las boletas electorales porque generó incertidumbre en el proceso electoral donde al último municipio, Zontecomatlán, (llegaron) a las 7 de la noche previo a la jornada electoral y todavía tuvieron que contar las boletas”, detalló.



Salas Martínez dijo que los veracruzanos no se merecen que ocurran situaciones de este tipo, por ello insistió que el ente comicial debe tomar las medidas correspondientes para que dicha empresa no vuelva a elaborar las papeletas en las que los ciudadanos expresaron su decisión.



Cabe recordar que el OPLE Veracruz pagó 39 millones 999 mil 999.04 pesos a Gráficas Corona JE SA de CV, de la Ciudad de México, por la fabricación de toda la documentación electoral.



“Puso en duda un proceso electoral importantísimo para la vida de Veracruz y no se vale, queriendo pensar de buena fe, que fue la empresa y que no hubo manos extrañas metidas”, precisó.



El representante panista refirió que este tema junto con el del “uso excesivo” de la fuerza de seguridad en Tantoyuca y otros hechos violentos que hicieron que el Consejo General trajera los cómputos de al menos 7 municipios a Xalapa, intentaron afectar la decisión del 60 por ciento de los ciudadanos que acudieron a las urnas.



“Nos habla del proceso electoral más sangriento a nivel nacional pero por lo menos en la historia de Veracruz, las fuerzas del orden que fueron usadas con exceso según nuestro punto de vista, sobre todo en el municipio de Tantoyuca, creo que deja mucho que desear”, lamentó.