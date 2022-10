Por riesgo de derrumbes, cierran carretera en la sierra de Zongolica

A través de un comunicado, la Dirección de Protección Civil de Zongolica informó a la población del cierre completo del camino que va hacia la comunidad de Palapa, tanto a vehículos como a peatones, debido a que la ladera se continúa deslizando.Juan Carlos Cruz Cano, titular del área, señaló que aunque se hizo el retiro de las toneladas de tierra que obstruían el paso, la tierra sigue bajando, por lo que se considera un riesgo inminente para la circulación o el tránsito de personas.Ante ello, mencionó que acudió el domingo con el director de Tránsito y Vialidad del municipio, Víctor Manuel Texcoco Landa, para abanderar la zona.Hizo un llamado a la población para que acate el cierre de esta vía y use alternas, pues la intención es no poner en peligro la vida e integridad de nadie.Reconoció que lamentablemente hay ciudadanos que no colaboran y el domingo hubo taxistas que retiraron la señalización para pasar e incluso se supo que una persona estuvo a punto de ser aplastado por rocas cuando retiraba una piedra para poder pasar.El director de PC indicó que este lunes se dirigían con maquinaria al lugar para ver si es posible despejar el paso.