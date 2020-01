Por seguridad, piden identificación oficial en hoteles de zona conurbada de Veracruz

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en la conurbación Veracruz-Boca del Río, Sergio Lois Heredia, indicó que han reforzado el control de seguridad de sus instalaciones mediante la petición de una identificación oficial a quienes busquen hospedarse en sus inmuebles.



El empresario dijo que a pesar de que el Congreso local no ha emitido una ley al respecto, no han encontrado resistencia de los usuarios del servicio de hospedaje, pues la intención es proteger tanto al personal de los hoteles como a os huéspedes.



Por ello, Lois Heredia dijo que esperan este año se analice y se apruebe por parte del Congreso Estatal modificaciones de ley necesaria para la seguridad del sector hotelero y los usuarios.



"Vimos que en la agenda de los diputados del 2019, posterior a entregar las propuestas no había prioridad para estos temas. En el Congreso hubo mucho tema político y se hizo de lado el tema social, ciudadano y empresarial (…) Esperamos que desde la Comisión de Turismo se presenten nuestras propuestas como iniciativas, porque es algo que necesita el sector para darnos facultades a los hoteleros para darle una mejor seguridad a los huéspedes, a nuestro personal y a las propiedades", dijo.



Lois Heredia dijo que actualmente más del 50 por ciento de los empresarios hoteleros agremiados esta asociación están aplicando esta norma de pedir a los huéspedes alguna identificación oficial para darles el servicio de alojamiento.



Puntualizó que la medida se aplica cuando la contratación del servicio de hospedaje es por más de 8 horas y se aplica para huéspedes nacionales y extranjeros, en este último caso se pide el pasaporte.



Agregó que dentro de las identificaciones que aceptan está el INE, licencia de manejo, cartilla de servicio militar, entre otras.



"No son ocurrencias de nosotros, sino que son resultado de las reuniones que se han tenido con el gabinete de seguridad y que se recomiendan para la prevención del delito y que los Hoteles sean utilizados como escondites de los delincuentes", agregó.