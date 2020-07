Por semáforo rojo, podrían volver a cerrar la zona centro de Orizaba

Con el Estado de Veracruz en semáforo rojo, en Orizaba las medidas que tomó el Comité Municipal de Protección Civil seguirán vigentes; no se descarta que se pudieran volver a aplicar las utilizadas durante la Jornada de Sana Distancia, entre estas el cerco sanitario en el Centro Histórico.



El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, indicó: "De momento estamos igual, quedamos igual pero en cualquier momento se pueden tomar otras medidas; estamos viendo cómo reacciona la gente ante el anuncio de que Veracruz nuevamente está en rojo".



Destacó que Orizaba estaba en semáforo rojo y no ha cambiado de color pero las decisiones que se tomaron de parte del Comité Municipal de Protección Civil en pasados días, de disminuir el cerco sanitario a solamente unas calles, no están tomadas en cuenta dentro de disposiciones de semáforo rojo, es decir que no hay una petición de que se cierre el centro por el hecho de que el Estado está en esa coloración.



Añadió que con la finalidad de prevenir la transmisión del Coronavirus, se seguirán exigiendo a los comercios que tengan su código QR de la Secretaría de Salud, que otorguen gel a sus clientes así como exigen el uso del cubrebocas y también cumpla los requerimientos que les ha hecho el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



Para este día, Orizaba tiene 239 casos confirmados de COVID-19, un promedio de 156 sospechosos y 39 activos, de acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de Salud.