Por ser caso de viejo sistema penal, Juez liberó a implicado en desaparición: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que José Antonio “N”, implicado en la desaparición de la joven Sandra Jennifer Giraldi en 2012, salió libre del penal de Pacho Viejo porque su caso se lleva bajo el viejo sistema penal, su Juez fue “legalista” y no consideró a la víctima.



Además, al aclarar que el señalado sigue sujeto a proceso penal, reveló que incluso ya fue detenido por otros delitos.



En conferencia de prensa, desde el auditorio en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), García Jiménez advirtió que el delito de desaparición hoy en día es considerado como grave “y debe de tener prisión oficiosa”.



“El presunto responsable por ese delito no está libre en el sentido de que está sujeto al proceso judicial, lo que modificaron fue la medida cautelar, con la cual no estamos de acuerdo”, dijo.



García Jiménez recordó que desde 2012, se ha reformado la Ley General de Víctimas y otras leyes para proceder contra implicados en desapariciones pero los cambios no se pueden aplicar de forma retroactiva.



Por lo ocurrido, aseguró que estará pendiente de este caso, afirmando que su administración está del lado de las víctimas, por lo que siempre las atenderá y también a sus familiares, conforme a las nuevas directrices aplicables a los casos de desaparición.



Desde la noche de este domingo, Graciela Hernández, madre de Sandra Jennifer, se ha manifestado frente a instalaciones de la FGR y el Poder Judicial del Estado junto con integrantes de colectivos de desaparecidos para reprochar la liberación de José Antonio “N”.



