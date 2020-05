Por suspensión ante pandemia, Poder Judicial agravia derecho a la justicia: abogados

Con la suspensión de actividades debido a la contingencia sanitaria por Coronavirus, el Poder Judicial de Veracruz incurriría en una violación parcial del derecho humano de acceso a la justicia, advirtió el litigante Agustín Carpio Pérez, en el programa DefiendeTV, de TeleClic.tv.



"(Tras) la suspensión de las actividades en el Poder Judicial, en el Estado de Veracruz, con una diversidad de regiones, efectivamente ha faltado una estrategia eficiente para poder continuar con los procedimientos judiciales", observó.



Admitió que si bien resultaba inaplazable la suspensión de las actividades en los juzgados con motivo de la emergencia sanitaria, lo cierto es que la impartición de justicia debía continuar para los justiciables.



Al participar en el panel "Inactividad judicial y los retos en la impartición de justicia", Agustín Carpio advirtió la violación parcial al derecho humano de acceso a la justicia pronta y expedita para todos los veracruzanos.



Planteó la necesidad de que el Poder Judicial implemente un "sistema virtual" para llevar a cabo las convivencias con ambos padres, situación que es un derecho de un menor.



"La agenda del Centro de Convivencia se suspendió y los menores han quedado en limitación en contacto con el progenitor no custodio", expuso.



Dijo que se propuso que se realizara una convivencia virtual, en la que pueda ser verificada por los propios juzgadores o actuarios.



"Si bien es cierto, es necesario y no queda en tema de discusión, al no haber una fecha exacta, el Poder Judicial tiene la responsabilidad de activar un mecanismo alterno", sostuvo.



Por su parte, el titular del Despacho de abogados Campoli y Asociados de Veracruz, Gabriel Andrés Campoli, refirió que las plataformas virtuales pueden servir a los justiciables en su derecho al acceso a justicia pronta.



Admitió la dificultad de un porcentaje de las personas para acceder a los canales digitales de justicia.



Sin embargo, consideró que las nuevas generaciones pueden respaldar a los adultos en dicho reto.



"Formas de hacer las hay: existen y son perfectamente válidas", opinó.



Señaló como ejemplo que la Legislatura del Estado no suspendió actividades y por lo tanto, desde su punto de vista el Poder Judicial puede adoptar un modelo similar.



"Pero es más una cuestión de voluntad política si quieren o no hacerlo", manifestó.



Además, el abogado Campoli observó que al no existir actividad, por lo menos virtual de los juzgados, se vulnera además el derecho de los litigantes a ejercer la profesión y el derecho del acceso a la justicia.



"Tal vez no puedan reactivarse todas las actividades pero por medio de un juicio de amparo se puede solicitar al Estado concluir la omisión de la impartición de justicia", dijo.



Alertó que por la suspensión de juzgados se vulneran derechos básicos de las familias y de los menores.