Por tarjetas vencidas, adultos mayores de Xalapa no cobran pensión de Bienestar

Adultos mayores que son beneficiarios del Programa de Pensión que proporciona el Gobierno federal, se quejaron debido a que las tarjetas bancarias con las que recibían su dinero se vencieron y la Secretaría del Bienestar no les da respuesta sobre qué es lo que procede.De acuerdo a testimonios de los afectados, antes de que sus tarjetas vencieran, acudieron a su respectivo banco; sin embargo, no se las pudieron reponer debido a que les explicaron que eso solo es competencia de la dependencia y muchos se quedaron sin poder cobrar su pensión.Asimismo, agregaron que en algunos casos acudieron a la Secretaría del Bienestar en Xalapa para exponer su situación, no obstante, les mencionaron que en estos momentos no cuentan con tarjetas para la reposición y no les dieron más explicaciones.En otros casos, hubo quien decidió llamar a las oficinas en México, para solicitar información sobre cómo hacer su cobro, pero solamente les comentaron que deben acudir a la dependencia de su ciudad para nuevas indicaciones.“No nos saben decir qué tenemos que hacer, a quién acudimos para que nos paguen. Nosotros esperamos la pensión para poder comprar medicamento, algunas cosas que como adultos mayores necesitamos y ya nos dejaron sin pensión este bimestre”, comentó una de las inconformes.A esta queja también se suman, personas de la tercera edad que durante la pandemia no pudieron acudir a cobrar en Telecom, por lo que fueron dados de baja y ahora para poder recibir el beneficio tendrán que esperar 8 meses.Por ello, varios adultos mayores ya no pudieran cobrar el bimestre de noviembre y diciembre que se comenzó a pagar hace unos días.