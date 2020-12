Por temor, bajó donación de sangre durante pandemia: activista

Debido al "temor" de personas para donar sangre, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz (EMAP) suspendió durante todo 2020 las jornadas de donación de dicho tejido, admitió la integrante de dicha agrupación, Ruth Cabrera Trejo.



"Ahorita, en momentos de pandemia y como estuvo todo, la gente dejó de donar y cuando nos pidieron auxilio para algunas personas en particular, mucha gente no quiso donar. Nosotros nos quedamos 'quietecitos' en momento de pandemia y sólo auxiliamos a los que nos pidieron".



Por lo anterior, las donaciones de sangre dentro de la Embajada se limitaron a transfusiones de manera "individual" y a petición de los interesados.



"De hecho, nosotros hemos continuado de manera individual cuando alguien nos pide, nos dicen 'oigan, hay una persona que quiere sangre', nosotros de la base de datos que tenemos canalizamos gente que pueda ayudar a quien lo necesita".



Cabe recordar que dicha agrupación organizó "Maratones por la Sangre", en donde se convocaba a los asistentes a donar una unidad del tejido vivo.



"Ya sabe que hay muchos temores y entrar a un hospital generó pánico en su momento, la gente no quería pero hubo quienes sí entraron a donar".