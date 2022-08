Por tener 70 años, Poder Judicial “corre” a magistrada Flores Saviaga

La magistrada Concepción Flores Saviaga advirtió que acudirá ante las instancias legales del país e incluso internacionales para combatir el retiro forzoso que le pretende imponer el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Veracruz.Cabe recordar que la magistrada ha estado envuelta en polémica desde hace meses, cuando fue retirada de su cargo como presidenta de la Octava Sala, en cuyo caso obtuvo una suspensión de parte de un Juez federal para reinstalarla en su cargo, lo que no ha acontecido.En su lugar, Flores Saviaga fue colocada al frente de una Visitaduría, lo que viola lo ordenado por el Poder Judicial de la Federación, que determinó que era inamovible en tanto no cumpliera su periodo para el que fue designada.Ahora el Poder Judicial le aplicó la causal de retiro forzoso que implica llegar a los 70 años.Dicha medida se aprobó en 2017 y destaca que la causal para retirar de manera forzosa de su encargo a los magistrados será el haber cumplido los 10 años que dura la magistratura o haber alcanzado la edad límite para serlo.Sin embargo, dicho lineamiento no puede ser aplicado de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna según mandata la propia Constitución, de ahí que la magistrada ha advertido que combatirá por las vías pertinentes dicha intención.Este lunes, Flores Saviaga encontró un documento fijado en la puerta de su oficina donde se le comunicaba que debía desocupar dicha zona del inmueble que alberga al Poder Judicial por haber llegado a los 70 años.Aunque la Magistrada realizó las acciones ordenadas desde la Presidencia del Tribunal, advirtió que impugnará “ante las autoridades federales”.“A mí en particular me están violando una resolución donde tengo declarada la inamovilidad por la Federación y acudiré ante los órganos internacionales”, sostuvo.Flores Saviaga criticó que contrario a su caso, el Congreso del Estado haya realizado una dispensa de ley a Isabel Romero Cruz, presidenta del TSJ para que pese a haber llegado a la edad de 70 años desde abril, se le diera la oportunidad de terminar su encargo, en noviembre de este año.“Ella no tiene dignidad y atienda solamente lo que le dicen ellos”, dijo refiriéndose a la agenda política bajo la cual ha trabajado Romero Cruz.Cabe destacar que Concepción Flores fue una sólida impulsora de la figura de la actual presidenta del Poder Judicial, sin embargo, tras exhibir presuntos malos manejos financieros en el TSJ, fue marginada de su encargo.