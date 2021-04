Por tener que trabajar, jóvenes de Veracruz dejan las clases a distancia

A estudiantes que al mismo tiempo trabajan, se les dificulta el aprendizaje a distancia y en muchos casos han dejado de asistir a las clases virtuales, indicó el director de la Secundaria General para Trabajadores “Mtro. Joaquín Ramírez Cabañas” en Coatepec, Eduardo García Tepo.



El docente señaló que se buscan estrategias para que los alumnos se comuniquen nuevamente con sus maestros para que retomen sus clases y puedan así concluir su ciclo escolar.



“Se está haciendo un exhorto para que vuelvan a tener la comunicación con sus maestros, si tienen alguna dificultad la expongan para ver cómo se les apoya y puedan nivelar los conocimientos que deben de tener para concluir el ciclo escolar”, detalló.



Abundó que el plantel educativo se está dando a la tarea de localizar a sus alumnos para evitar la deserción, a través de llamadas por teléfono, mensajes de WhatsApp, por medio de conocidos y con lonas y volantes que se han difundido en algunos puntos estratégicos del Pueblo Mágico.



“Tenemos varias estrategias que estamos trabajando, que van desde la llamada por teléfono, mensajes en los grupos que tenemos y si no hay resultados, buscamos la mediación de algún conocido que tenga conocimiento de ellos y de manera impresa; carteles y lonas en la escuela y en puntos estratégicos y volantes para difusión, lo más importante es que el alumno no pierda el entusiasmo para prepararse”, comentó.



El maestro precisó que, al tratarse de alumnos de familias de escasos recursos, no cuentan con equipos de tecnología.



“Se les ha dificultado este aprendizaje a distancia, nos han llegado a contactar para decirnos que no tienen un celular, lo empeñaron o se perdió y ya no tienen cómo comunicarse (…) Hay alumnado alejado, no han desertado pero ya han dejado de asistir a las clases, los maestros hacen todo el esfuerzo y usan más horas de su horario”, subrayó.



Finalmente, expuso que esta escuela para trabajadores, que ofrece espacios a alumnos de escuelas diurnas, tiene una matrícula de 230 alumnos en este ciclo escolar.