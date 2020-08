Por tiroteo, servicio secreto irrumpe en conferencia y saca a Trump

Agentes del Servicio Secreto irrumpieron hoy en la conferencia del presidente estadounidense, Donald Trump, y lo escoltaron afuera de la sala de prensa, tras escucharse disparos.



El presidente estaba en su conferencia vespertina cuando el Servicio Secreto ingresó y se llevó al mandatario.



“Podría no tener nada que ver conmigo. El Servicio Secreto me pidió salir de la sala de prensa mientras lidiaban con un incidente de tiroteo afuera de la Casa Blanca", señaló el mandatario.



Minutos después, Trump regresó para explicar que se registró un tiroteo afuera de la Casa Blanca, y que había una persona herida por disparo del Servicio Secreto, pero que la situación ya está “bajo control”.



"Los agentes del orden le dispararon a alguien, parece ser el sospechoso. Y el sospechoso está de camino al hospital", dijo.



Agregó que no sabía nada sobre la identidad o los motivos de la persona baleada, pero cuando se le preguntó si la persona estaba armada, respondió: "Por lo que tengo entendido, la respuesta es sí".



Por su parte, Ivanka Trump, asesora e hija del presidente de Estados Unidos, agradeció en su cuenta de Twitter al Servicio Secreto.