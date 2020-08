Por “trabas” de autoridades, suspenden jornada de esterilización de mascotas en Orizaba

Una campaña de esterilización canina y felina a bajo costo en Orizaba no pudo llevarse a cabo debido a que el Ayuntamiento no permitió a la asociación civil realizarla, informaron integrantes de Huellitas Orizaba.



Deyanira López Hernández, integrante de esa agrupación, explicó que la intención era dar un beneficio a las personas que tienen gatos y perros en sus casas y que de manera responsable desean que no tengan cachorros.



Explicó que por la esterilización se cobraría una cuota de 300 pesos por mascota, que es bajo en comparación a lo que puede salir esa operación de manera particular.



De ese recurso, agregó, la mayor parte sería para cubrir los honorarios del médico veterinario y los insumos que se utilizarían y el resto para la asociación, que tiene en resguardo 76 perros adultos, a los cuales sostiene con recursos de los integrantes de la agrupación y los apoyos que obtienen de ciudadanos altruistas.



Sin embargo, refirió, un día antes de que se llevara a cabo esa jornada, la visitó personal de la UMA de Orizaba y preguntó quién estaba organizando esa actividad, por lo que dio su nombre y número de celular y el del veterinario pero además le dijeron que tiene que ir a la Dirección de Comercio en el Palacio, a ver a la encargada de la UMA, Mayra de la Vega, a la cual tiene que llevar un oficio y su credencial de elector y comprobante de domicilio, además de que también debe ir a Protección Civil.



Mencionó que el hecho de que deba ir a Comercio le hace pensar que le quieren cobrar por permitirle realizar la jornada, lo cual les quitaría recursos para comprar alimentos y otros insumos a los animales que tienen en resguardo.



La integrante de Huellitas Orizaba lamentó que se pongan trabas a quienes tratan de ayudar a que haya menos animales sufriendo y en la calle, que a veces sólo son sacrificados.