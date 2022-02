Por “tradición”, sigue el maltrato animal; Ley es inservible

Activistas de Veracruz lamentaron la suelta de toros en las Fiestas de la Candelaria, en Tlacotalpan.El presidente de la asociación ambientalista "Earth Mission", Sergio González, señaló que la ley protege a los animales, sin embargo, aún no se aplica."En todo el estado de Veracruz, por ejemplo en Xico, se logró eliminar la vaquillada. Pero no se ha logrado imponer la ley sobre las costumbres de los ciudadanos".Resaltó que la misma población no ha aprendido a respetar a los animales.Al tratarse de una tradición debe buscarse educar a la ciudadanía en que son prácticas ilegales."Es una tradición muy arraigada y no se ha dado en esa parte el cambio cultural, sigue siendo una comunidad y consigo trae que no haya una mentalidad a que son crueles, la gente entiende por dos cosas: aplicando la ley o por educación y hasta ahora no ha habido un solo Gobierno Estatal que se haga imponer", finalizó.