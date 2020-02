Por “tradición” y pese a críticas, sí sacrificarán animales en Misa Negra, en Catemaco

Sí habrá sacrificio de una cabra en la celebración de la "misa negra" que se realiza en Catemaco en el marco del primer viernes de marzo, afirmó el Brujo Mayor, Enrique Marthen Berdón.



A pesar de que las autoridades de medio ambiente no han dado resolución sobre la solicitud para que se autorizara la matanza, señaló que se trata de una tradición que lleva más de 50 años en la zona y no se trata de maltrato animal, porque al finalizar el ritual, se lo comerán.



Además recalcó que la cabra no es un animal en peligro de extinción, por lo cual no estarían infringiendo la ley.



"Todos están cordialmente invitados para comprobar si realmente se va a hacer el sacrificio o no, aunque más probable que sí, porque es algo cultural, es algo que no está infringiendo la ley, que no está perjudicando a nadie. Además de que lo que se sacrifica es un animal de consumo. Dijéramos, matamos un perro o un gato, o algún animal en peligro de extinción sí, pero es lo que nos vamos a comer".



En rueda de prensa, el Brujo Mayor, aseguró que esta tradición es la que atrae a cientos de turistas que llegan a presenciar el viernes negro y quienes asistan es porque consideran que la sangre del animal que se sacrifica aporta la comunión con las entidades a quienes se les pide salud, dinero y amor.



"Las personas que son satanistas y que son partidarios de esta situación, si no hay sacrificio no van a ir, los que van a ir son aquellas gentes que les gusta los sacrificios", indicó.



Recordó que serán por lo menos 12 chamanes los que el próximo viernes 6 de marzo, ofrezcan misas negras en diversas colonias de Catemaco.



"Yo no estoy infringiendo la ley, ni quiero crear controversia, ni maltrato a los animales. Esto se consume, es como una comunión con las entidades, con los espíritus, los sacrificios están desde la antigüedad".



La misa principal que será presidida por él, se espera que participen 50 brujos, dentro de todos los asistentes, también llegan personalidades políticos, "llegan de incógnito o de noche para que luego no los vean", concluyó.