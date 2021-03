Por un grupo no debemos etiquetar “todo el movimiento feminista como destructivo”

La periodista con perspectiva de género, Brisa Gómez, dijo que el movimiento feminista no va en contra de los hombres como la mayoría de la población cree, pues aseguró que cuando hay una sociedad feminista, los hombres también se ven beneficiados.



Lo anterior lo expresó durante el programa La Tropa Rosa, conducido por Katia Dorantes, Ilse Escalante y Noreli Morales, transmitido a través de alcalorpolitico.tv y TeleClic.tv.



"Los hombres empiezan a tener un piso parejo también para partir. No pueden verse obligados a ser los proveedores exclusivos de un hogar, pueden compartir gastos, pueden convertirse en adultos funcionales".



Explicó que los cambios en la igualdad de género muchas veces son criticados pero son cambios que no sólo son para las nuevas generaciones, sino un trabajo que se está haciendo para las familias tradicionales con costumbres arraigadas.



"Es algo bien difícil de permear, porque el feminismo siempre ha sido muy mal visto, el feminismo ha sido estigmatizado, las feministas hemos sido estigmatizadas. Hay muchas mujeres que han sido educadas en este patriarcado y ven a las feministas como las locas esas que están en contra de los hombres".



Respecto a las marchas que se han realizado para visibilizar y erradicar la violencia hacia la mujer y que muchas veces son criticadas por las acciones que se llevan a cabo como pintas y destrozos, comentó que las féminas lo hacen porque ya no encuentran otra forma de ser escuchadas.



"Efectivamente hay un grupo de compañeras donde iban encapuchadas. No todas las que iban encapuchadas iban rompiendo. No podemos estigmatizar toda la marcha feminista de destructiva, tampoco debemos etiquetar todo el movimiento feminista como destructivo. Dentro del feminismo hay muchas posturas y muchas corrientes que tienen el mismo fin. Nos vamos a encontrar grupos radicales que consideran que ya no hay más espacio, diálogo y respuesta pero también otros que se manifiestan de una manera diferente. Por un grupo no podemos estigmatizar a todo el movimiento".



Además, lamentó que el movimiento feminista no cuente con los medios de comunicación, ya que la mayoría sólo difunden los destrozos y no los logros de las mujeres o el por qué de su lucha.



"Los medios en el afán de que los destrozos venden, es lo que van a publicar pero no hablan del verdadero problema. Son pocos los medios que manejan la lucha, los crímenes hacia las mujeres, las estadísticas de violencia. Ahí es donde los medios le están fallando a la sociedad, no a las feministas y a uno de los principios fundamentales del periodismo: la objetividad".



Aunque aceptó que aún falta trabajo por hacer para beneficio de las mujeres, a lo largo de este tiempo se ha logrado un gran avance, que es posible observar con la Ley Ingrid y la Ley Olimpia.