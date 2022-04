Por una hora, taxistas de Veracruz Puerto bloquearon calle tras asalto a oficinas

Taxistas afectados por el robo a las oficinas de su sindicato, ubicado en el Puerto de Veracruz, se manifiestan obstaculizando el paso vial para exigir la presencia de las autoridades.A decir del líder de SERTACAVER, Víctor Mendoza Segovia, el atraco se registró durante la madrugada y al llegar se percataron que estaba forzada la protección, llamaron al número de emergencia pero nunca llegaron.“Le hemos hablado a la Policía y no ha venido, por eso hay muchos robos, asaltos por falta de vigilancia, cómo es posible que tenemos más de dos horas que hablamos al 911 y no ha llegado la policía”, dijo.Molestos porque no recibían atención, los taxistas cerraron la avenida Salvador Díaz Mirón para protestar, ya que fueron ignorados por los elementos.El representante de los taxistas resaltó que llama la atención que quienes entraron a las oficinas sólo buscaron en los lugares donde guardan el dinero.“Casualmente son personas que conocen perfectamente bien dónde está el dinero”.Después de una hora, los taxistas se retiraron y descartaron poner la denuncia ante la Fiscalía General de Veracruz porque saben que no tendrán resultados.