Por uso desmedido de celulares, hay más jóvenes con encorvamiento de espalda y problemas de visión

El Secretario Ejecutivo del Sistema Municipal Integral de la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Coatepec, Jaime Ortiz Ronzón, indicó que cada vez son más los casos de jóvenes con problemas de postura debido al uso excesivo de celulares o tabletas.



Entrevistado, el funcionario municipal, consideró que, si bien los celulares o las tabletas no son necesarios para los niños y jóvenes, suelen ser usadas para esparcimiento; sin embargo, el mal uso de estos puede ocasionar problemas serios de salud.



Y es que dijo que se han detectado casos principalmente en adolescentes de secundaria, quienes ponen de pretexto las mochilas pesadas, no obstante, se ha constatado que es el uso desmedido de dispositivos electrónicos los que les ocasiona encorvamiento de espalda, además de problemas en la vista.



“El uso de celular no es necesario en niños ni jóvenes, bien usado puede ayudar mucho a los estudios, pero mal utilizado es una fuente de peligro. Puede ser un esparcimiento, pero cuidado, una o dos horas al día para juego es más que suficiente, y es que empezamos a notar a muchos chicos en secundaria que empiezan a tener problemas en la postura y les duele su espalda. Inventan que la mochila está pesada, pero en realidad es el estar agachado en la tableta o el teléfono lo que está provocando esta postura encorvada”, detalló.



Por otra parte, consideró que los padres deben poner candados a videojuegos, series y películas a sus hijos, pues no deben permitir que vean clasificaciones no aptas para su edad, ya que entonces estos sí representarían un peligro para los jóvenes y niños.



“Todos los videojuegos y todas las películas, series y programas tienen clasificación, a veces no ponemos los candados y se deja abierto, ya de por sí el teléfono con una red de wifi es un peligro porque se puede acceder a lo que quiera, el no activar el control parental es una situación peligrosa, te permite indagar en lo que busques y gustes, los videojuegos cuando no están adecuados a la edad de los niños son un peligro”, aseveró.