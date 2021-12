Por vacunación o atender COVID, hubo menos médicos para atender VIH-Sida

Durante este año y medio de pandemia, médicos que daban atención en los CAPASITS de las diferentes zonas del Estado, fueron movidos a otras actividades para poder combatir la pandemia del COVID-19 a través de la atención hospitaria o para vacunación.Al respecto la investigadora e integrante del Grupo Multisectorial en VIH-SIDA, Patricia Ponce Jiménez, dijo que estos movimientos de los doctores y doctoras sí impactó la atención de estos pacientes.Otro problema durante un año, dijo, fue que no se hicieron estudios para los pacientes con VIH-SIDA para conocer su carga viral y el CD4 (conteose usa para vigilar la salud del sistema inmunitario en personas infectadas con el VIH)."Estos estudios son importantes porque lo que hacen es que detectan la cantidad de virus que tienes en la sangre. Apartir de eso se les da el tipo de medicamento que se necesita, entonces deben de saber con los estudios si el medicamento está cumpliendo su papel porque cada organismo es diferente, pero al no haber estos estudios se les siguen dando los mismos medicamentos y no se conoce el efecto que esté teniendo es decir si está haciendo efecto o no".Indicó que este problema va a tener consecuencias a la larga en la salud y en la vida del paciente."Además, por el momento hay algunas cifras y datos sobre la pandemia que no se conocen, pero creemos que vamos a tener un incremento de los casos de personas el virus, va aumentar la mortalidad, habrá aumento de niños y niñas con el virus, un deterioro generalizado en las personas afectadas por el virus; esa es una preocupación que en el grupo tenemos".