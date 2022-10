Por violencia y agresiones, desertan de la carrera de periodismo: Díaz Alcalá

En la nueva etapa de la Escuela de Periodismo “Carlos Septién García”, con Analletzin Díaz Alcalá como la primera mujer que está al frente de la institución desde su fundación en 1949, se le apostará a la formación de los próximos comunicadores sociales en el Periodismo Digital y a crear conciencia en las nuevas generaciones de periodistas para que mantengan sus valores, crean en esta carrera como prometedora y se evite la deserción a causa del clima de violencia y agresión hacia el gremio.Durante entrevista, la Directora recordó que la institución que ahora dirige siempre ha ofrecido la mejor calidad de la educación y el mejor programa para que se estudie Periodismo, pero ahora quiere actualizar los programas de estudio a esta nueva tendencia de la profesión periodística.“En esta etapa, lo que estamos haciendo es fortalecer todavía más los programas de estudio para que se actualicen en función del Periodismo Digital, que ya lleva muchos años, pero que ahorita nosotros queremos apostarle, así como los grandes medios le están apostando a la migración digital”, destacó.Díaz Alcalá dijo que este cambio implica que la apertura de las clases sea híbrida, y con la apertura de cursos, talleres y diplomados para que quienes estén en otras entidades federativas puedan estudiar de forma presencial o seguir su formación en línea.“Es algo que está abriéndonos las puertas para llegar a más personas, a más Estados de la República, poniendo ese empeño, que puedan tener la oportunidad de conocer la Septién y estudiar aquí”, dijo.Respecto al claustro docente, aseguró que desde las aulas se está buscando hacer conciencia de la situación que está viviendo el periodismo y quienes lo ejercen.“Lo que estamos logrando nosotros en el aula es fortalecer y hacer que los chicos y chicas, crean en la carrera, en el Periodismo, que vean que es una carrera prometedora en el futuro, que no es lo que está sucediendo”, indicó.Y es que, Díaz Alcalá reconoció que hay mucha deserción por la incertidumbre que se vive ante la violencia y agresión hacia el gremio periodístico, por lo que desde la formación se está motivando a los estudiantes a que vivan y disfruten la carretera, y que no pierdan sus valores y el sentido de estudiarla, porque ello implicará que se vaya mermando la capacidad de fortalecer también a México.“Porque el Periodismo es realmente como una utilidad para la democracia en México. Se puede crear conciencia precisamente porque no están atacando al periodista de manera física y personal, están atacando al periodismo y esta oportunidad que tiene la sociedad de poder enterarse mucho mejor”, aseguró la Directora de esta institución, que ya suma 73 años de fundada.En la escuela de Periodismo Carlos Septién García se está capacitando a los “grandes periodistas”, aseguró la Directora al agregar que esto se logra a través de la licenciatura y también en la profesionalización de quienes ya ejercen el oficio al trabajar en los medios, y buscan cursar un posgrado.“El cursar una maestría es fortalecer, es capacitarse, es adquirir mejores herramientas, nueva metodología y concebir como mecanismo distinto para hacer un trabajo mucho más profesional”, reseñó finalmente.