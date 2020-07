Pornografía en internet, el primer table dance virtual de Veracruz, chicas que ofrecen sus “packs” por WhatsApp o servicios de “chats hot” y videollamadas”, son parte de la nueva normalidad en servicios triple X, o para adultos, por la pandemia del COVID-19.La demanda de estos servicios ha aumentado, considera el psicólogo Héctor Cruz González: “En estos días de confinamiento se vuelto más común; el negocio del entretenimiento para adultos está registrando su mejor momento”.Si bien, comenta, esta práctica es tan antigua como el ser humano, por el uso de las tecnologías, “el porno” en internet se era cotidiano desde antes de la pandemia, por la facilidad de acceso a una red web.“Hoy, ante la nueva situación de contagios por COVID-19, se vuelve un alto riesgo este tipo de servicios para adultos que incluyen el contacto físico. En el caso de lo virtual, por su carácter de impersonal, pues no hay riesgo inmediato”.Sin embargo, considera que “se debe cuidar que por atender la diversidad de opciones de entretenimiento para adultos, se dejen de hacer las acciones fundamentales, como trabajar, convivir con la familia, cuidar la salud, etcétera, todo en exceso trae consecuencias.“Me parece que es el mismo riesgo que el uso de las redes sociales que absorben el tiempo de forma increíble y cada quien sabe a lo que se arriesga en el momento de apretar el botón de ‘aceptar’.“La diversidad sexual y las prácticas sexuales con diferentes gama de posibilidades, están encuadradas en la decisión y consentimiento de quienes las practican, siempre y cuando sean consentidas y no dirigidas por la obligación, presión o intimidación.“Cada quien sus gustos. Tal vez se convierten en un problema cuando por ello dejas de hacer tus actividades fundamentales y vitales y cuando se convierten en un consumo adictivo o parte de un sistema de negocios que ofrece un producto como las bebidas endulzantes o un celular”.“En el contexto de la pandemia por COVID-19 se vuelven un riesgo si no se tienen las medidas estrictas, toda vez que muchas prácticas de este tipo requieren el contacto físico y mucha cercanía, sin embargo, con estas iniciativas virtuales se evita ese riesgo y por eso están proliferando en la actualidad”.Una empresa de Xalapa dedicada a servicios para adultos con chicas nudistas ofrece en estos días el “Primer table dance virtual de Veracruz”, con costo de 80 pesos a través de la plataforma Zoom, para que los interesados puedan disfrutar, como su cartel lo indica, “sexis y hermosas, siempre las mejores chicas”.“Quédate en casa… con nosotros”, dice el espacio de la avenida Ruiz Cortines, llamado también "minino monocromático”.“Para que no salgas de casa llevamos nuestros shows a ti. La transmisión será en la plataforma de ZOOM del 23 al 25, a partir de las 10:00 de la noche. Tendrá un costo de 80 pesos. Ocho chicas en escena, totalmente interactivo, la mejor calidad, servicio de licor a domicilio sin costo extra, para mayor información inbox a la página principal”, dice la publicación que ha circulado sin restricciones en la plataforma de Facebook.Alexxxa Milf Xalapa, @alexxxa_milf en Twitter y jaurialexxxa en Facebook ofrece entrega de “packs”, “chats hot” o “videollamadas eróticas”, con pagos que pueden ir desde los 200 hasta los 500 pesos, previa aceptación de los perfiles en sus redes sociales y contacto al número de celular que proporciona.El mismo ofrecimiento es el de @VanessaEscort13, quien se hace llamar “Escort Vip” y acepta tarjetas de crédito, con servicios a parejas, chats hot, videollamadas, venta de fotos y videos personalizados, en PayPal, OXXO y transferencias interbancarias.Sin temor a la pandemia, el pasado 3 de julio, @alexxxa_milf convocó a una “Erotic Party”, con un cover de 400 pesos, en donde se incluían bebidas alcohólicas.“Ven, diviértete, observa, toca, siente y pásatela rico con Alexxxa Milf y su amiga Montana”, decía el cartel que circularon entre interesados a estos espectáculo.Las parejas y chicas solas pudieron entrar gratis a la fiesta erótica. Los interesados tenían que confirmar su asistencia con un depósito de 100 pesos y los 300 restantes al llegar al lugar que se mantuvo en secreto para el público en general.Como muchos prestadores de servicios, estas chicas se han tenido que reinventar y presentar iniciativas innovadoras para no verse afectadas por la crisis económica que ha generado la pandemia del COVID-19 en todo el mundo.Al cuidar la “sana distancia” con espectáculos virtuales, se cuidan y cuidan a sus clientes, en un mundo en donde la cercanía puede ser razón de vida o muerte.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/