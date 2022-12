Porteños llenan el Malecón de Veracruz para apreciar el tapete aéreo de tejido

Este miércoles, porteños aprovecharon para recorrer el Malecón de Veracruz y apreciar el tapete aéreo que se colocó como parte de la exposición de Acultzingo.Las artesanas de la región que tienen como tradición el tejido elaboraron esta pieza artesanal de 130 metros de largo que da vista y color al pasillo de este punto turístico."Vi en fotos que estaba el tapete, pero no me imaginaba que estaba tan bonito, no había visto uno tan grande", dijo Laura, estudiante.Quienes lo observan aprecian el trabajo y se toman fotografías como una forma de admirar y reconocer a las mujeres que dedicaron horas para el tejido."Es muy bonito y lo que tiene más valor es que lo hicieron tejido a mano, vale mucho la pena resaltar esto. soy de aquí de Veracruz, andaba por aquí y me llamó la atención verlo", indicó Jorge.Este tapete tejido a mano, estará expuesto hasta el 5 de diciembre.