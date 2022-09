Poseidón: ídolo de la lucha libre xalapeña

Para conocer más más sobre el universo de la lucha libre mexicana, la noche de este jueves se presentó el luchador profesional Poseidón en el Centro Recreativo Xalapeño, en charla contó su trayectoria, derrotas y victorias.El ídolo a nivel local de la lucha libre de Xalapa debutó en el 2005 en una función para partidos políticos. Primero había escogido el nombre de Atila, pero ya había otro luchador con ese nombre, por lo que se decidió por Poseidón, ya que le gustaba este personaje de la serie de los Caballeros del Zodiaco.“Empecé a leer un tipo libro que encontré y vi una parte donde Poseidón era un Dios bueno, todo amor y prosperidad, pero, fue desgarrado por un demonio, y se hizo malo, entonces dije este me queda como un centavo”, expresó el luchador.En sus inicios su mascara era cerrada, ahora tiene cuernos que representan los 7 mares. Supo que quería ser luchador cuando tenía 6 años. Para él, esta profesión implica sacrificios y recompensas, tener pasión y tiempo para ejercer este deporte.“Era yo un chamaquito, mi mamá trabajaba en la Arena Xalapa, vendía productos, mascaritas, yo iba todos los jueves a ver la lucha y desde ahí supe que quería ser luchador; tenía una máscara de Octagón, de seguro olía terrible porque no la lavaba para nada yme ponía a jugar todas las tardes”.Narró que su mamá dejo de trabajar en la Arena Xalapa, pero seguía viendo las luchas por televisión y cuando creció supo que tenía que cumplir ese sueño, “me presenté en la Arena, la primera vez que fui me corrieron porque estaba muy flaco, y la segunda vez ya me dejaron entrenar”.Sus entrenamientos eran de lunes a viernes y consistían en dar 10 vueltas corriendo de ida y vuelta en las gradas, 100 lagartijas, 100 sentadillas, corría toda la explanada, y si faltaba un día tenia que hacer el doble.Debuto nervioso en su primera pelea y le fue mal, contó que no le salía lo que él quería hacer, y en vez de una lucha fueron solo golpes los que recibió, “me sentí mal, me engente, me puse triste, pero dije le voy a echar ganas, al otro día ya me fue muy bien, la segunda vez que luche me guste más que la primera”.Poseidón tiene 41 años, pero al colocarse la mascara se siente de 16. Al momento de subir al ring los problemas no existen para él. Recibir dulces de regalos de niños, que le estrechen la mano, o que le pidan fotos es gratificante.“La máscara es mágica tú te la pones y ya eres otra persona, la máscara hace que olvides de los temas de trabajo, el estrés, igual para la gente que va a las luchas, se olvidan de todo, es la magia de la lucha libre y la sonrisa de las personas te la llevas en el corazón”.Para él ser luchador ha sido de las decisiones más importantes que ha tenido, ya que recordó que en su juventud era un “desmadre” y la lucha libre lo disciplino. Mencionó que en Xalapa este deporte es duro y no es cualquier lucha libre la que se practica.“Una vez fuimos a luchar fuera y terminando un chavo nos dice: no es que los de Xalapa nunca van a salir adelante, yo me encabroné y le dije por qué me dices eso, me contestó que siempre llegamos a madrear a todo el mundo, pues es que esa es la escuela de Xalapa, es muy dura”.Con una sonrisa que lo caracterizó durante toda la charla a pesar de ser rudo, rememoró que ganar una pelea de máscaras y cabelleras en la arena Xalapa, es de los recuerdos bonitos que tiene de la lucha libre. Sin embargo, también fue operado de la pierna a consecuencia de practicar este deporte.“Me quebré la pierna en tres partes, tuve fractura de tibia, peroné y tobillo, un 20 de noviembre estaba luchando en la arena Xalapa, salí por encima de la tercera cuerda, se me fue la pierna a unas maderas que estaban ahí, me fracturé, me operaron y tres meses estaba luchando de nuevo, mi familia me decía estás loco, pero es la pasión que se tiene por ser luchador”.De sus recuerdos triste que pasó como luchador, fue cuando la Arena Xalapa la volvieron estacionamiento, “yo entrenaba, luchaba ahí, después la quitaron, la pusieron más arriba, le agarre un cariño, ahí corríamos, ahí brincábamos, triste para mí y mis compañeros al ver que nuestro lugar donde crecimos, nos hicimos, nos lesionamos, era un estacionamiento”.Contento, expuso que cuando era niño tenía sueños que ahora se convirtieron en metas, como pelear contra el luchador Satánico. Su padre de la lucha fue Planetario, luchador local de la época de los 80s.“Es el luchador que más duro me ha pegado, fue como mi padre en la lucha libre pero de las chingas que me acomodaba, entonces creo que parte de Poseidón de ser como es, recio, fuerte y que no le teme a nadie, es por este señor que tiene bastante participación en eso”.A su mamá no le gusta que sea luchador, a su esposa e hijos, y demás parientes sí. Consideró que es rudo porque la máscara que usa le da la licencia para hacer lo que no puede hacer sin ella.“Es la licencia para decirle a la gente vete a la chingada sin que haya ningún pedo, en algún momento fui técnico, pero no me agradó mucho. No sé me da decir arriba los técnicos”.Poseidón fundó Reciostyle, una pequeña Arena ubicada en la colonia Carolino Anaya, Por medio de este club y durante siete años ha ayudado a jóvenes con adicciones, la lucha libre les da la oportunidad de cambiar sus vidas.“Una vez estábamos entrenando en nuestra arenita, tocaron la puerta, y cuando abrimos estaba un chavo bañado en sangre, lo metimos, le preguntamos qué pasaba, venían como otros 20 chavos detrás de él, me dijo que lo habían golpeado estaba drogado, le di chance de quedarse en la arena, después se fue y regreso, se puso a entrenar con nosotros un buen tiempo, dejó de drogarse, ahora es gerente de una carnicería en Oaxaca, y fue donde dije tenemos que seguir ayudando a este tipo de chavos”.Poseidón no ha pensado en el retiro, “ojalá inventaran algo para que pudiera ser más joven, y tener más tiempo para seguir luchando”. Las motivaciones de seguir en este deporte son fu familia, Reciostyle, y su hijo que también es luchador, Poseidón Jr”.Sus sueños como luchador se le cumplieron al entrar a funciones televisadas. Poseidón representó al país XMW en la ciudad de México, en una lucha de la legión extranjera. Participó en diferentes luchas del consejo mundial y AAA. Enfrentó a japoneses, chilenos, estadounidenses.“He luchado en otros lugares, antes yo iba y me pagan mis viáticos, sin sueldo, la torta, a veces ni eso, hoy en día me pagan por luchar, recibo dinero por este trabajo, pero fue bastante piedra lo que se pico, estamos en un nivel no muy bien pagado, pero ya hay una remuneración, me siento contento por ese gran paso”, finalizó.La lucha libre mexicana fue declara en el 2018 patrimonio inmaterial y cultural. Espectáculo contiene narrativas e interacciones sociales, muestra la riqueza, creatividad y legado de la cultura popular del país.En la Lucha Libre radica la postura que asumen los luchadores según su estilo de lucha y su personalidad, dividiéndose en 3 bandos: rudos y técnicos y exóticos. Las primeras leyendas de la lucha libre profesional mexicana fueron el Santo, y Blue Demon.A propósito del mes patrio, en el Centro Recreativo Xalapeño, se inauguró la exposición “¡A darle, esto es México!, piñatas y lucha libre”, donde se exhiben máscaras, equipos y atuendos de los luchadores xalapeños “Poseidón”, “Eslabón Perdido” y “Gabriel o Gabriela”, se podrá visitar hasta el 30 de septiembre.