Posponen regreso a clases en Veracruz, ciclo sigue a distancia en todos los niveles

Los estudiantes de Veracruz aun no regresarán a las clases presenciales, por lo que el programa “Aprende en Casa”, se continuará aplicando en todos los niveles educativos, anunció el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez.



Mediante un mensaje a los veracruzanos, el ejecutivo estatal informó que debido al alto número de casos positivos a COVID-19 y ante el incremento diario, no será posible que los estudiantes regresen a las aulas.



Explicó que según la gráfica epidemiológica de casos positivos confirmados, Veracruz se encuentra entre la fase 2 y la fase 3, es decir, en la de rápido crecimiento de contagios, por lo que todavía no se puede aplicar la semaforización, ya que esto aplica después de que se pase el pico máximo de contagios.



“En otros estados, en otros lugares ya están en esa situación, nosotros todavía no; por lo tanto, no podemos programar todavía este reinicio de actividades”.



No obstante, García Jiménez dejó en claro que no se perderá el Ciclo Escolar y que más adelante informarán la perspectiva para aplicar el semáforo hacia la nueva normalidad.



Acompañado de las autoridades de educación estatal, se informó sobre los resultados de la aplicación de la estrategia educativa desde el inicio de la pandemia y las acciones a seguir en los próximos días.



Al respecto, la subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Maritza Ramírez Aguilar, expuso que durante esta primera etapa de pandemia, se aplicaron más de un millón de acciones docentes que impactaron a 896 mil 274 estudiantes.



“Se hizo la entrega directa de 294 mil 248 cuadernillos de Español y Matemáticas, con el apoyo de alcaldes y agentes municipales”, destacó al ahorrar que la página www.sev.gob.mx cuenta con más de 317 mil visitas y sus micrositios más de 112 mil.



Asimismo, dijo que se entregaron más de un millón de cuentas Google para la Educación y Aprende en Casa por Televisión, con más de 275 horas de clases.



Esto, mientras que Radio Televisión de Veracruz (RTV) transmitió 99 programas de TV y 20 de radio, con un alcance de tres millones 299 mil 500 personas.



Sobre las actividades para el resto del ciclo escolar, adelantó que se hará otra entrega de 32 mil cuadernillos más.



“La estrategia Aprende en Casa tendrá 60 nuevos programas y habrá una segunda temporada de Matemáticas para Todos, Ciencias para Todos y el esquema de apoyo emocional Todos en Casa”.



Por otra parte, el Subsecretario de Educación Media-Superior y Superior de la Secretaría de Educación, Jorge Miguel Uscanga Villalba, señaló que en esta primera fase, diversos subsistemas generaron sus propias guías de estudio para los jóvenes sin acceso a internet, con el plan “La educación hasta la puerta de tu casa”.



El avance académico, dijo, es de 75.71 por ciento en el nivel medio-superior y 81.42 en superior.



Además, adelantó que, en los próximos días se presentará un modelo emergente de oferta educativa con información de institutos públicos y particulares, estatales y federales, para quienes deseen ingresar en línea a alguna preparatoria, universidad, tecnológico o escuela Normal.



Para finalizar, García Jiménez aseveró que se continuarán aplicando las estrategias sanitarias, “y como lo habíamos anunciado, no se pierde el ciclo escolar, seguimos trabajando, y más adelante informaremos cuál es la perspectiva para la aplicación de la semaforización”.