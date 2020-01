Pozos artesianos no solucionarían sequía que se prevé para este año, opinan

Para resolver los problemas del agro, es necesario que en los diferentes cargos se cuente con gente que conozca realmente del campo, de lo contrario, las soluciones que planteen pueden ser poco viables, consideró Marcelo Solano Castro, comisariado ejidal de Moyoapan.



Recordó que en este año se tuvieron algunos problemas con la sequía, la cual afectó sobre todo a los cultivos de temporal, principalmente el maíz y ahora, se comenta que este año la falta de agua pudiera ser más grave; sin embargo, hacer pozos artesianos no es una solución.



Mencionó que para poder contar con un sistema de riego por pozo se requeriría del uso de un sistema de bombeo eléctrico, lo que haría poco redituable su uso, ya que hay productos cuyo precio en el mercado es muy bajo.



Reconoció que hacen falta sistemas de riesgo, pero no se ve la viabilidad de que los pozos artesianos pudieran ser la solución.



Agregó que para sacar adelante al campo no sólo se requiere de alcanzar una buena producción, sino también contar con un buen precio de garantía.



Señaló que en el caso de la zona centro, las afectaciones no fueron muy graves pues es una región que cuenta con precipitaciones pluviales, además de que algunos productores entraron al programa “Sembrando Vida”, por lo que aunque hayan tenido problema con sus cultivos de maíz, reciben el apoyo de ese programa federal y no se quedaron descapitalizados.