PRD defiende presupuesto de OPLE ante Tribunal Electoral

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) impugnó la asignación de la partida presupuestal para el Organismo Público Local Electoral (OPLE), establecida en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, aprobado por el Congreso Local el pasado 17 de diciembre.



El Sol Azteca, por medio de su representante ante el Consejo General del ente comicial estatal, Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, había promovido el recurso ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pero ésta lo reencauzó al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).



En el Juicio Electoral, turnado a la ponencia del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien deberá analizar sus alegatos y proponer al pleno jurisdiccional el proyecto de sentencia, el PRD denuncia al Gobernador del Estado, al Titular de la Secretaría de Finanzas y a la Legislatura Local.



Cabe recordar que los diputados avalaron una partida presupuestal para el OPLE de mil 61 millones 397 mil 920 pesos para el presente año.



En el decreto, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 24 de diciembre, se detalla que 403 millones 74 mil 599 pesos autorizados corresponden al rubro de servicios personales; 166 millones 376 mil 905 pesos a materiales y suministros; 200 millones 236 mil 45 pesos a servicios generales y 291 millones 710 mil 371 pesos para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (prerrogativas para partidos).



No obstante, estos montos fueron enviados por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) al Congreso del Estado, antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anulara la Reforma Electoral, en la que se basó el organismo comicial para realizar la presupuestación.



Lo que significa que dichas cantidades incluían la reducción del 50 por ciento de las prerrogativas a los partidos y no contemplaban la instalación de los 212 consejos municipales, entre otros temas que habían sido modificados por el legisladores veracruzanos en la Constitución Política y el Código Electoral.



De allí que el PRD impugnara la asignación económica al OPLE y las cantidades de financiamiento público a las que tienen derecho los institutos políticos en este año y que se vieron disminuidas en 198 millones 296 mil 863 pesos.



Esta cifra forma parte de los 471 millones 83 mil 239 pesos de ampliación presupuestal que aprobó el Consejo General el pasado 31 de diciembre y que está actualmente en manos de la SEFIPLAN y el Congreso del Estado autorizar.



Piden garantizar sistema de registro de candidatos



Por otra parte, el representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sergio Martínez Ruiz, pidió al Organismo Público Local Electoral que garantice la funcionalidad del sistema de registro de candidatos y precandidatos, a fin de evitar fallas como las suscitadas el fin de semana con la plataforma para la presentación del examen de conocimientos por parte de los aspirantes a integrar los Consejo Municipales.



Durante la sesión de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, recordó que en el actual proceso comicial para renovar los 212 Ayuntamientos y las 50 Diputaciones al Congreso estatal, la cantidad de contendientes será grande, por lo que el sistema de inscripción debe funcionar adecuadamente.



“Parece importantísimo, urgente, necesario, imprescindible, lo que pasó este fin de semana con un sistema de la Universidad Veracruzana (UV) es muy delicado, me preocupa qué va a pasar con el sistema de registro de candidatos, entiendo que el sistema se ha venido trabajando, se han tenido algunas revisiones”, comentó.



Dijo que si esta herramienta la van a usar los partidos para el registro de sus precandidatos, “el cúmulo de candidatos que se van a registrar y el flujo de información que va a tener será brutal”.



Lo anterior porque se tratará de candidatos a presidentes municipales, síndicos, regidores, titulares y suplentes, que deben ser multiplicados por los 14 partidos con registro local, más los posibles contendientes independientes que avale la autoridad comicial.



“No queremos tener una situación muy lamentable como la que pasó la UV, en ese caso se puede descargar la responsabilidad pero en este caso no”, insistió al sugerir que se llevan a cabo simulacros, incluyendo simulaciones de ataques cibernéticos.



“No quiero pensar que en algún momento se va a caer la información y que no vamos a tener los respaldos, aunque cada partido evidentemente podrá tener los propios y nosotros tenemos un sistema que queremos migrar ya la información que tenemos pero que no se vaya a perder la información, que tenga los servidores necesarios, un servidor espejo”, pidió.