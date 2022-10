PRD Estatal pide que investiguen a Hugo Gutiérrez 

La salida del ex Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, debe investigarse, afirmó el dirigente Estatal del PRD, Sergio Candena Martínez.Aunque reconoció no tener pruebas, afirmó que hay indicios de que la SSP está penetrada por la delincuencia organizada, por ello piden que se investigue el actuar al frente de la corporación y los señalamientos de desapariciones forzadas."No basta nada más con su renuncia, regresarse a su tierra y vivir la vida en paz. El PRD no está conforme nada más con la renuncia del ex Secretario de Seguridad Publica, Hugo Gutiérrez porque las causas que llevaron a su renuncias son muy graves, se habla de desapariciones forzada, de elementos de la propia corporación, esto nos lleva a reflexionar que la Secretaría de Seguridad Pública está totalmente penetrada por los grupos de la delincuencia organizada", dijo.En rueda de prensa consideró que una vez que se tengan las pruebas en contra del Gutiérrez Maldonado, se interpondrán las denuncias ante la Fiscalía General del Estado.Consideró que la salida fue para no explicar los casos de policías desaparecidos."En la mañananera se tocó el tema de los policías desaparecidos y en la tarde el secretario de Seguridad Pública presenta su renuncia, quisieron limpiar al gobierno sacándolo de aquí. Lo estamos haciendo público porque debemos tener elementos consistentes para ir a la parte oficial de las denuncias.Reprochó que aún está pendiente la investigación al ex Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, quien se fue sin esclarecer las irregularidades en la compra de medicamentos.